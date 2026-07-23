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Головна Новини дня Погода завтра в Україні: синоптик Діденко попередила про сильні дощі

Погода завтра в Україні: синоптик Діденко попередила про сильні дощі

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Дата публікації: 23 липня 2026 19:15
Прогноз погоди в Україні на 23 липня — Діденко прогнозує дощі
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 24 липня найпрохолодніше буде у західних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та в окремих районах Дніпропетровської області. У цих регіонах денна температура становитиме +17…+20 °C.

Про це вона написала у Facebook, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 23 липня

За даними синоптикині, на більшій частині території України повітря прогріється до +20…+24 °C, а у східних областях та на Одещині очікується +24…+28 °C. За прогнозом Діденко, найінтенсивніші опади пройдуть у західних областях, де місцями можливі сильні зливи. В інших регіонах прогнозуються короткочасні локальні дощі, які чергуватимуться із сонячною погодою.

Погода завтра в Україні: синоптик Діденко попередила про сильні дощі - фото 1
Погода в Україні на 24 липня. Фото: Meteoprog

У Києві впродовж дня можливий нетривалий дощ, однак опади змінюватимуться проясненнями. Денна температура повітря становитиме близько +23…+24 °C. Синоптикиня також зазначила, що вже у вихідні почне теплішати в тих областях, де наразі прохолодно. На початку наступного тижня в окремих регіонах температура може зрости до +30…+32 °C, після чого очікується невелике зниження.

За попередніми прогнозами, справжня літня спека прийде в Україну вже на початку серпня.

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Як повідомляли Новини.LIVE, синоптики раніше прогнозували, що липень в Україні буде теплішим за кліматичну норму. Попри переважно літню спеку, погодні умови залишатимуться нестійкими — періодично через територію країни проходитимуть атмосферні фронти, які приноситимуть короткочасні дощі, грози та локальне зниження температури.

Як повідомляли Новини.LIVE, країни Європи продовжують потерпати від аномальної спеки. Через екстремально високі температури влада низки держав фіксує нові температурні рекорди, посилює заходи безпеки та закликає людей уникати перебування на сонці. У деяких регіонах спека вже призвела до трагічних наслідків і перебоїв у роботі енергосистем.

Україна Наталка Діденко погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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