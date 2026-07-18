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Погода в Украине завтра: синоптики предупредили о грозах

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 00:02
Прогноз погоды в Украине на 17 июля — ожидаются грозы
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 июля, в Украине будет преобладать теплая летняя погода. В большинстве регионов осадков не прогнозируется, однако в западных областях пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей ожидается небольшая облачность без осадков. Только в западных регионах днем прогнозируются умеренные, местами значительные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Погода в Украине завтра: синоптики предупредили о грозах - фото 1
Синоптическая карта на 18–19 июля. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °C, днём — +22…+27 °C. На западе и юго-западе страны будет жарче — +26…+31 °C.

Прогноз погоды от Meteoprog

По данным Meteoprog, в центральных, северных, южных и восточных областях будет преобладать переменная облачность, а погода в основном будет сухой. Местами в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях возможны кратковременные дожди и грозы.

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Погода в Украине на 18 июля. Фото: Meteoprog

Наиболее нестабильная погода ожидается на западе Украины. Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях прогнозируются дожди, грозы, а местами — сильные ливни.

Как сообщали Новини.LIVE, Франция страдает от аномальной жары. Из-за рекордно высоких температур власти регулярно вводят ограничительные меры, чтобы минимизировать риски для здоровья людей во время массовых мероприятий.

Как сообщали Новини.LIVE, Европу охватила аномальная жара, которая уже привела к многочисленным человеческим жертвам. Больше всего пострадала Франция, где всего за один день от последствий экстремальной температуры погибли по меньшей мере 18 человек, среди них — двое малышей, которых оставили в закрытом автомобиле.

Укргидрометцентр погода в Украине гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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