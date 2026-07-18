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Головна Новини дня Погода в Україні завтра: синоптики попередили про грози

Погода в Україні завтра: синоптики попередили про грози

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Дата публікації: 18 липня 2026 00:02
Прогноз погоди в Україні на 17 липня — очікуються грози
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 липня, в Україні переважатиме тепла літня погода. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак західні області накриють дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, в більшості областей очікується невелика хмарність без опадів. Лише у західних регіонах вдень прогнозують помірні, місцями значні дощі, грози, град та шквали 15–20 м/с. 

Погода в Україні завтра: синоптики попередили про грози - фото 1
Синоптична карта на 18-19 липня. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Вітер буде переважно південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, вдень — +22…+27 °C. На заході та південному заході країни буде спекотніше — +26…+31 °C.

Прогноз погоди від Meteoprog

За даними Meteoprog, у центральних, північних, південних та східних областях переважатиме мінлива хмарність, а погода здебільшого буде сухою. Короткочасні дощі та грози можливі місцями у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

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Погода в Україні на 18 липня. Фото: Meteoprog

Найбільш нестійка погода очікується на заході України. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях прогнозують дощі, грози, а місцями — сильні зливи.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція потерпає від аномальної спеки. Через рекордно високі температури влада регулярно запроваджує обмежувальні заходи, щоб мінімізувати ризики для здоров'я людей під час масових заходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європу охопила аномальна спека, яка вже призвела до численних людських жертв. Найбільше постраждала Франція, де лише за один день від наслідків екстремальної температури загинули щонайменше 18 людей, серед них — двоє малюків, яких залишили в зачиненому автомобілі.

Укргідрометцентр погода в Україні гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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