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Погода резко изменится: Украину накроют дожди и грозы

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 23:08
Погода 4 июля: грозы охватят почти всю Украину
Люди под дождем. Фото: УНИАН

В пятницу, 4 июля, в Украине ожидается нестабильная погода с грозами, дождями, местами градом и шквальным ветром. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях почти на всей территории страны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз Украинского гидрометеорологического центра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 4 июля ночью дожди и грозы ожидаются в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Днем осадки охватят большинство регионов Украины, кроме юго-запада.

Местами прогнозируются сильные дожди, грозы, а также град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Температура воздуха составит:

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  • ночью +13…+18 °C
  • днём +21…+26 °C
  • на юге и востоке ночью +18…+23 °C, днём +26…+31 °C

Синоптики также объявили I уровень опасности (желтый). Погодные условия могут затруднить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на движение транспорта.

В Киевской области прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается дождь с грозой, днем — без значительных осадков.

  • Киев: ночью +14…+16 °C, днём +22…+24 °C
  • Область: ночью +13…+18 °C, днём +21…+26 °C
Погода різко зміниться: Україну накриють дощі та грози - фото 1
Синоптическая карта на 4 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что атмосферные фронты уже вошли в Украину и постепенно движутся с запада на восток.

По её словам, жаркая погода отступает, и 4 июля в большинстве областей ожидается понижение температуры до комфортных +20…+25 °C, на юге — до +24…+29 °C, а на востоке еще возможны значения до +26…+31 °C.

Диденко отмечает, что атмосферные фронты будут "богатыми на дожди"— в большинстве регионов прогнозируются грозовые ливни, местами сильные осадки и шквалы. Лишь в части западных областей осадки будут локальными.

Новини.LIVE писали, что в Украине в выходные, 4–5 июля, ожидается комфортная летняя погода без сильной жары. В большинстве областей днем температура составит +20…+25°C, на юге — +24…+29°C. При этом по всей стране прогнозируются дожди.

Новини.LIVE сообщали, что начальница отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается более комфортная погода. По её словам, жара постепенно будет спадать по всей стране, а снижение температуры воздуха начнётся уже в период с 3 по 5 июля.

 

Наталка Диденко дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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