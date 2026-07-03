Погода 4 липня: грози охоплять майже всю Україну

Люди від дощем. Фото: УНІАН

У п’ятницю, 4 липня, в Україні очікується нестійка погода з грозами, дощами, місцями градом і шквальним вітром. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища майже по всій території країни.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на синоптика Наталку Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз Українського гідрометеорологічного центру

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 4 липня вночі дощі та грози очікуються у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Вдень опади охоплять більшість регіонів України, крім південного заходу.

Місцями прогнозуються значні дощі, грози, а також град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Температура повітря становитиме:

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вночі +13…+18°C

вдень +21…+26°C

на півдні та сході вночі +18…+23°C, вдень +26…+31°C

Синоптики також оголосили I рівень небезпечності (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту.

На Київщині прогнозується мінлива хмарність. Вночі очікується дощ із грозою, вдень — без істотних опадів.

Київ: вночі +14…+16°C, вдень +22…+24°C

Область: вночі +13…+18°C, вдень +21…+26°C

Синоптична карта на 4 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що атмосферні фронти вже зайшли в Україну та поступово рухаються із заходу на схід.

За її словами, спекотна погода відступає, і 4 липня у більшості областей очікується зниження температури до комфортних +20…+25°C, на півдні — до +24…+29°C, а на сході ще можливі значення до +26…+31°C.

Діденко зазначає, що атмосферні фронти будуть "багатими на дощі" — у більшості регіонів прогнозуються грозові зливи, місцями сильні опади та шквали. Лише в частині західних областей опади будуть локальними.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні у вихідні, 4–5 липня, очікується комфортна літня погода без сильної спеки. У більшості областей вдень температура становитиме +20…+25°C, на півдні — +24…+29°C. Водночас по всій країні прогнозуються дощі.

Новини.LIVE інформували, що начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що найближчими днями в Україні очікується більш комфортна погода. За її словами, спека поступово відступатиме по всій країні, а зниження температури повітря розпочнеться вже у період 3–5 липня.