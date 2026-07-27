Погибли 377 мирных жителей: июль стал самым кровавым месяцем с начала войны

Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Украину. Иллюстративное фото: ГСЧС

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Июль стал самым кровавым месяцем для гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По предварительным данным, в результате российских атак погибли не менее 377 человек. Еще около 2 129 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Июль стал самым кровавым месяцем полномасштабной войны

По данным CNN, показатели за июль 2026 года стали худшими для гражданского населения с апреля 2022 года. По предварительным оценкам украинских властей, в течение месяца в результате российских атак погибли не менее 377 гражданских лиц, еще 2 129 человек получили ранения.

Журналисты отмечают, что одной из главных причин резкого роста числа жертв стало более активное применение Россией баллистических ракет, которые значительно сложнее перехватить системами противовоздушной обороны. Кроме того, в течение июля российские войска неоднократно наносили массированные удары по Киеву и другим украинским городам.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратил внимание на масштабы российских воздушных ударов за последнюю неделю. По его словам, российские оккупанты применили тысячи средств поражения, а Украине требуется большее количество ракет-перехватчиков для защиты гражданского населения.

"Мы должны разрушить российскую ставку на баллистический террор. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает спасать жизни, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах наших партнеров", — написал Зеленский в соцсети X.

По словам главы государства, только за последнюю неделю Россия применила против Украины почти 1 700 ударных дронов, более 1 630 управляемых авиационных бомб и свыше 50 баллистических ракет.

Таким образом, по предварительным оценкам, июль стал самым трагическим месяцем для гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения. Основной причиной роста числа жертв журналисты CNN называют усиление российских воздушных атак, в частности с применением баллистического вооружения.

Новини.LIVE сообщали, что 26 июля 2026 года президент Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью, в результате которых погибли мирные жители, а ещё десятки людей пострадали. По его словам, Россия целенаправленно атаковала гражданские объекты, а такие удары не имеют никакого военного оправдания. Глава государства призвал партнеров усилить санкции против РФ, увеличить военную помощь и предоставить Украине больше систем ПВО.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно Зеленский заявил, что Россия не готовится к миру, а создает условия для расширения мобилизации, о чем свидетельствуют данные украинской разведки. По его словам, потери российской армии уже превысили количество новобранцев, набранных с начала года. Также глава государства сообщил, что Москва стремится привлечь ещё 30 тысяч военных из КНДР и усиливает военное сотрудничество с Северной Кореей.