Поджоги и взрывы: в Европе фиксируют атаки на гражданские объекты

Дата публикации 5 апреля 2026 13:29
Поджог карет скорой помощи на севере Лондона. Фото: FT

В Европе зафиксировали серию атак на гражданские объекты, ответственность за которые взяла на себя новосозданная группировка Ашаб аль-Ямин (Ashab al-Yamin). Целями нападений стали еврейские общины и американские финансовые учреждения в нескольких странах. Аналитики не исключают, что за деятельностью группы могут стоять спецслужбы Ирана, хотя официально Тегеран это отрицает.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

В странах Европы произошел ряд атак на гражданские объекты

По информации издания FT, волна инцидентов охватила Великобританию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Речь идет о поджогах и попытках взрывов, направленных против гражданской инфраструктуры. В частности, в северном Лондоне трое мужчин с канистрой подожгли автомобили скорой помощи, принадлежавшие еврейской медицинской службе, после чего скрылись.

Исследователи отмечают, что группировка Ashab al-Yamin появилась только в начале марта и ранее не фигурировала ни в информационном пространстве, ни вне его. Такое внезапное появление вызывает подозрения у специалистов, которые предполагают возможную причастность иранских спецслужб и использование инструментов гибридной войны.

Нападения происходят на фоне обострения между США, Израилем и Ираном. Основными целями остаются еврейские общины и американские финансовые учреждения.

В Париже в конце марта правоохранители предотвратили теракт возле офиса Bank of America, который также связывают с этой сетью.

В разных странах уже задержали подозреваемых в возрасте от 14 до 23 лет. В Великобритании трех человек в возрасте от 17 до 20 лет обвинили в поджоге, однако их связь с Ashab al-Yamin официально не подтверждена.

Следователи проверяют, существует ли эта группировка как реальная организованная структура, или речь идет о прикрытии или информационной операции.

Известно, что 9 марта Ashab al-Yamin объявила о "начале военных операций против интересов США и Израиля в мире", а уже 11 марта взяла на себя ответственность за поджог синагоги в бельгийском Льеже.

Эксперты предполагают, что исполнителей могут вербовать через социальные сети, в частности Telegram, Snapchat или TikTok, предлагая небольшие суммы денег. Таких людей используют как "одноразовых агентов".

По данным французских СМИ, один из подростков, задержанных в Париже, согласился на преступление за вознаграждение от 500 до 1000 евро после контакта в соцсетях.

В Иране официально отрицают причастность к атакам и заявляют о соблюдении международного права.

Между тем серия инцидентов уже вызвала беспокойство среди еврейских общин и работников финансового сектора. В ряде банков в Париже сотрудникам разрешили временно перейти на дистанционную работу.

Аналитики отмечают, что подобные атаки направлены не только на нанесение материального ущерба, но и на создание атмосферы страха и дестабилизацию общества.

Новини.LIVE информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану спутниковые разведывательные данные об энергосистеме Израиля. По его словам, речь идет о более 50 гражданских объектах, которые не имеют военного значения.

Также Новини.LIVE сообщали, что 4 апреля Президент США Дональд Трамп повторно обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. Он дал Тегерану 48 часов на выполнение этого условия. В случае невыполнения американский лидер пригрозил серьезными последствиями.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
