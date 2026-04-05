Поджоги и взрывы: в Европе фиксируют атаки на гражданские объекты

Поджог карет скорой помощи на севере Лондона.

В Европе зафиксировали серию атак на гражданские объекты, ответственность за которые взяла на себя новосозданная группировка Ашаб аль-Ямин (Ashab al-Yamin). Целями нападений стали еврейские общины и американские финансовые учреждения в нескольких странах. Аналитики не исключают, что за деятельностью группы могут стоять спецслужбы Ирана, хотя официально Тегеран это отрицает.

По информации издания FT, волна инцидентов охватила Великобританию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Речь идет о поджогах и попытках взрывов, направленных против гражданской инфраструктуры. В частности, в северном Лондоне трое мужчин с канистрой подожгли автомобили скорой помощи, принадлежавшие еврейской медицинской службе, после чего скрылись.

Исследователи отмечают, что группировка Ashab al-Yamin появилась только в начале марта и ранее не фигурировала ни в информационном пространстве, ни вне его. Такое внезапное появление вызывает подозрения у специалистов, которые предполагают возможную причастность иранских спецслужб и использование инструментов гибридной войны.

Нападения происходят на фоне обострения между США, Израилем и Ираном. Основными целями остаются еврейские общины и американские финансовые учреждения.

В Париже в конце марта правоохранители предотвратили теракт возле офиса Bank of America, который также связывают с этой сетью.

В разных странах уже задержали подозреваемых в возрасте от 14 до 23 лет. В Великобритании трех человек в возрасте от 17 до 20 лет обвинили в поджоге, однако их связь с Ashab al-Yamin официально не подтверждена.

Следователи проверяют, существует ли эта группировка как реальная организованная структура, или речь идет о прикрытии или информационной операции.

Известно, что 9 марта Ashab al-Yamin объявила о "начале военных операций против интересов США и Израиля в мире", а уже 11 марта взяла на себя ответственность за поджог синагоги в бельгийском Льеже.

Эксперты предполагают, что исполнителей могут вербовать через социальные сети, в частности Telegram, Snapchat или TikTok, предлагая небольшие суммы денег. Таких людей используют как "одноразовых агентов".

По данным французских СМИ, один из подростков, задержанных в Париже, согласился на преступление за вознаграждение от 500 до 1000 евро после контакта в соцсетях.

В Иране официально отрицают причастность к атакам и заявляют о соблюдении международного права.

Между тем серия инцидентов уже вызвала беспокойство среди еврейских общин и работников финансового сектора. В ряде банков в Париже сотрудникам разрешили временно перейти на дистанционную работу.

Аналитики отмечают, что подобные атаки направлены не только на нанесение материального ущерба, но и на создание атмосферы страха и дестабилизацию общества.

