Підпали та вибухи: у Європі фіксують атаки на цивільні об'єкти

Підпал карет швидкої допомоги на півночі Лондона.

У Європі зафіксували серію атак на цивільні об’єкти, відповідальність за які взяло на себе новостворене угруповання Ашаб аль-Ямін (Ashab al-Yamin). Цілями нападів стали єврейські громади та американські фінансові установи у кількох країнах. Аналітики не виключають, що за діяльністю групи можуть стояти спецслужби Ірану, хоча офіційно Тегеран це заперечує.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

У країнах Європи відбулася низка атак на цивільні об'єкти

За інформацією видання FT, хвиля інцидентів охопила Велику Британію, Бельгію, Нідерланди та Францію. Мовиться про підпали та спроби вибухів, спрямовані проти цивільної інфраструктури. Зокрема, у північному Лондоні троє чоловіків із каністрою підпалили автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській медичній службі, після чого втекли.

Дослідники зазначають, що угруповання Ashab al-Yamin з’явилося лише на початку березня і раніше не фігурувало ані в інформаційному просторі, ані поза ним. Така раптова поява викликає підозри у фахівців, які припускають можливу причетність іранських спецслужб і використання інструментів гібридної війни.

Напади відбуваються на тлі загострення між США, Ізраїлем та Іраном. Основними цілями залишаються єврейські громади та американські фінансові установи.

У Парижі наприкінці березня правоохоронці запобігли теракту біля офісу Bank of America, який також пов’язують із цією мережею.

У різних країнах уже затримали підозрюваних віком від 14 до 23 років. У Великій Британії трьох осіб віком від 17 до 20 років звинуватили у підпалі, однак їхній зв’язок з Ashab al-Yamin офіційно не підтверджений.

Слідчі перевіряють, чи існує це угруповання як реальна організована структура, чи йдеться про прикриття або інформаційну операцію.

Відомо, що 9 березня Ashab al-Yamin оголосила про "початок військових операцій проти інтересів США та Ізраїлю у світі", а вже 11 березня взяла на себе відповідальність за підпал синагоги в бельгійському Льєжі.

Експерти припускають, що виконавців можуть вербувати через соціальні мережі, зокрема Telegram, Snapchat або TikTok, пропонуючи невеликі суми грошей. Таких людей використовують як "одноразових агентів".

За даними французьких ЗМІ, один із підлітків, затриманих у Парижі, погодився на злочин за винагороду від 500 до 1000 євро після контакту в соцмережах.

В Ірані офіційно заперечують причетність до атак і заявляють про дотримання міжнародного права.

Тим часом серія інцидентів уже викликала занепокоєння серед єврейських громад і працівників фінансового сектору. У низці банків у Парижі співробітникам дозволили тимчасово перейти на дистанційну роботу.

Аналітики наголошують, що подібні атаки спрямовані не лише на завдання матеріальних збитків, а й на створення атмосфери страху та дестабілізацію суспільства.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану супутникові розвідувальні дані про енергосистему Ізраїлю. За його словами, йдеться про понад 50 цивільних об’єктів, які не мають військового значення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 4 квітня Президент США Дональд Трамп повторно звернувся до Ірану з вимогою відкрити Ормузьку протоку. Він дав Тегерану 48 годин на виконання цієї умови. У разі невиконання американський лідер пригрозив серйозними наслідками.