Германия взяла под стражу украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Задержание украинца Сергея Кузнецова. Фото: Reuters

В пятницу, 28 ноября, в Германии взяли под стражу украинца Сергея Кузнецова. Прокуратура подозревает его в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Украинец предстает перед немецким судом

Мужчину экстрадировали из Италии, где его задержали еще в августе по европейскому ордеру на арест. Все это время он пытался обжаловать свою перевозку в Германию, однако судебные инстанции Италии в конце концов дали согласие на экстрадицию.

Сегодня утром Кузнецова доставили в Федеральный суд в Карлсруэ — колонной из трех автомобилей под усиленной охраной. Там ему официально объявили об аресте.

По версии немецкой прокуратуры, украинец входил в группу, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на трубопроводах "Северный поток". Следствие предполагает, что он мог выполнять роль координатора действий.

Кузнецову инкриминируют заговор с целью осуществления взрыва, антиконституционный саботаж и повреждение критически важной инфраструктуры. Сам он категорически отрицает любую причастность к атаке на газопроводы.

Недавно мы сообщали, что украинский гражданин Сергей Кузнецов, удерживаемый в одной из итальянских тюрем, объявил голодовку. Это произошло на фоне его борьбы против экстрадиции в Германию, где его считают возможным фигурантом дела о подрыве газовых магистралей "Северный поток".

До этого стало известно, что в Польше продлили срок содержания под стражей украинца, которого разыскивает Германия по делу о "Северном потоке".