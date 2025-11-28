Відео
Головна Новини дня Підрив "Північних потоків" — у Німеччині арештували українця

Підрив "Північних потоків" — у Німеччині арештували українця

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:12
Німеччина взяла під варту українця, підозрюваного в підриві «Північних потоків»
Затримання українця Сергія Кузнєцова. Фото: Reuters

У п'ятницю, 28 листопада, у Німеччині взяли під варту українця Сергія Кузнєцова. Прокуратура підозрює його в причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Українець постає перед німецьким судом

Чоловіка екстрадували з Італії, де його затримали ще в серпні за європейським ордером на арешт. Весь цей час він намагався оскаржити своє перевезення до Німеччини, однак судові інстанції Італії врешті дали згоду на екстрадицію.

Сьогодні вранці Кузнєцова доставили до Федерального суду в Карлсруе — колоною з трьох автомобілів під посиленою охороною. Там йому офіційно оголосили про арешт.

За версією німецької прокуратури, українець входив до групи, яка в вересні 2022 року заклала вибухівку на трубопроводах "Північний потік". Слідство припускає, що він міг виконувати роль координатора дій.

Кузнєцову інкримінують змову з метою здійснення вибуху, антиконституційний саботаж та пошкодження критично важливої інфраструктури. Сам він категорично заперечує будь-яку причетність до атаки на газопроводи.

Нещодавно ми повідомляли, що український громадянин Сергій Кузнєцов, утримуваний в одній із італійських тюрем, оголосив голодування. Це сталося на тлі його боротьби проти екстрадиції до Німеччини, де його вважають можливим фігурантом справи про підрив газових магістралей "Північний потік".

До цього стало відомо, що у Польщі продовжили термін утримання під вартою українця, якого розшукує Німеччина у справі про "Північний потік".

Північний потік – 2 Німеччина українці підозра арешт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
