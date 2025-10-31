Видео
Україна
Видео

Супруги напали на полицейских из-за мобилизации — решение суда

Супруги напали на полицейских из-за мобилизации — решение суда

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 04:00
обновлено: 04:17
Суд назначил условный срок супругам, которые напали на полицейских, чтобы не мобилизовали мужа
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Полтаве судили супругов, которые напали на полицейских с газовым баллончиком, чтобы мужа не мобилизовали. За содеянное суд принял определенное решение.

Об этом сообщает "Суспільне Полтава". 

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела указано, что 7 августа 2025 года около 9:35 в Полтаве правоохранители остановили местного жителя, сообщив, что он находится в розыске как лицо, которое уклоняется от мобилизации. В ответ мужчина начал убегать. В его автомобиле на заднем сиденье находились жена и маленький сын, которого они везли домой после операции.

По словам обвиняемого, во время преследования полицейские заблокировали его автомобиль, после чего обвиняемый выскочил из салона и бросился бежать в направлении своего дома. Один из правоохранителей догнал мужчину и пытался его удержать, но тот достал газовый баллончик и распылил полицейскому в лицо. После снова попытался убежать, однако его сразу перехватил другой работник полиции. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и толкнул полицейского, причинив ему телесные повреждения.

На место подбежала жена обвиняемого, выхватила баллончик из рук мужчины и применила его против второго правоохранителя. После этого супругам удалось освободиться и убежать домой.

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину полностью и раскаялся. Он пояснил, что имел при себе газовый баллончик для самозащиты и применил его от страха, считая, что его пытаются задержать для принудительной доставки в ТЦК. Его жена также раскаялась в своих действиях.

Решение суда

Киевский районный суд города Полтавы признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, частью 2 статьи 342, а также частью 2 статьи 345.

По приговору суда, мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком продолжительностью один год и шесть месяцев — при условии, что за это время он не совершит нового уголовного преступления.

Его жена также признана виновной по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 342 Уголовного кодекса. Суд назначил ей один год лишения свободы, однако, учитывая раскаяние, освободил от отбывания наказания с испытанием.

В течение испытательного срока супруги обязаны регулярно являться для регистрации в органы пробации, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку, уклонившись таким образом от мобилизации. За это суд лишил его свободы на три года.

Также мы писали, что в Полтаве судили женщину, которая по заказу ФСБ снимала на телефон места расположения ВСУ. За содеянное она получила наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет.

суд полиция Полтава мобилизация война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
