Суд призначив умовний термін подружжю, яке напало на поліцейских, аби не мобілізували чоловіка

У Полтаві судили подружжя, яка напало на поліцейських із газовим балончиком, щоб чоловіка не мобілізували. За скоєне суд прийняв певне рішення.

Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що 7 серпня 2025 року близько 9:35 у Полтаві правоохоронці зупинили місцевого жителя, повідомивши, що він перебуває у розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації. У відповідь чоловік почав тікати. У його автомобілі на задньому сидінні перебували дружина та малолітній син, якого вони везли додому після операції.

За словами обвинуваченого, під час переслідування поліцейські заблокували його автомобіль, після чого обвинувачений вискочив із салону й кинувся тікати у напрямку свого будинку. Один із правоохоронців наздогнав чоловіка та намагався його втримати, але той дістав газовий балончик і розпилив поліцейському в обличчя. Після знову спробував утекти, однак його одразу перехопив інший працівник поліції. Під час затримання чоловік чинив опір і штовхнув поліцейського, спричинивши йому тілесні ушкодження.

На місце підбігла дружина обвинуваченого, вихопила балончик із рук чоловіка та застосувала його проти другого правоохоронця. Після цього подружжю вдалося звільнитися й утекти додому.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину повністю та розкаявся. Він пояснив, що мав при собі газовий балончик для самозахисту й застосував його від страху, вважаючи, що його намагаються затримати для примусового доставлення до ТЦК. Його дружина також розкаялася у своїх діях.

Рішення суду

Київський районний суд міста Полтави визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 28 Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 342, а також частиною 2 статті 345.

За вироком суду, чоловіку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком тривалістю один рік і шість місяців — за умови, що за цей час він не вчинить нового кримінального правопорушення.

Його дружину також визнано винною за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу. Суд призначив їй один рік позбавлення волі, однак, врахувавши каяття, звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Протягом іспитового строку подружжя зобов’язане регулярно з’являтися для реєстрації до органів пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

