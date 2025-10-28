Суд позбавив волі чоловіка, який ухилився від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Полтавській області судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку, ухилившись таким чином від мобілізації. За скоєне суд його покарав.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2024 року житель Полтавщини пройшов військово-лікарську комісію в Карлівській лікарні імені Радевича, яка визнала його придатним до проходження служби. Після цього йому вручили повістку з вимогою з’явитися 22 вересня до територіального центру комплектування для подальшого відправлення у військову частину.

Однак у призначений день чоловік до ТЦК не прибув, хоча не мав жодних законних підстав для відстрочки чи звільнення від мобілізації. Під час судового розгляду обвинувачений спочатку заперечував свою провину, посилаючись на "страх перед військовою службою", але згодом визнав, що свідомо ухилився від призову.

Рішення суду

Карлівський районний суд Полтавської області, розглянувши матеріали провадження, дослідив показання представників ТЦК, які підтвердили, що обвинувачений особисто отримав повістку та, попри це, відмовився прибути для відправлення у військову частину. Суд також врахував медичні довідки, які свідчать про його придатність до проходження військової служби.

Оцінивши зібрані докази, суд дійшов висновку, що чоловік ухилився від призову під час мобілізації. За це його визнано винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

