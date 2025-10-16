Суд оштрафував військового, який за хабар обіцяв відстрочку військовим

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Івано-Франківську судили військового, який за хабар обіцяв допомогти із відстрочкою двом чоловікам. За це він отримав певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, під час зустрічі з "клієнтом" біля магазину на вулиці Богдана Лепкого обвинувачений запевнив, що може посприяти у отриманні відстрочки від призову для двох чоловіків за 2 тисячі доларів. Він пояснив, що така відстрочка діятиме доти, доки цих осіб не зарахують до вищих навчальних закладів, а також обіцяв, що їх знімуть з розшуку у системі "Оберіг".

Гроші військовий отримав частинами в одному зі скверів Івано-Франківська.

Рішення суду

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину та просив суд не застосовувати до нього суворе покарання. Івано-Франківській міський суд взяв до уваги позитивну характеристику, надану з місця роботи військового.

Після вивчення всіх доказів суд дійшов висновку про винуватість чоловіка у зловживанні впливом. Суддя Олег Лазарін призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

