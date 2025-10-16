Суд оштрафовал военного, который за взятку обещал отсрочку военным

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ивано-Франковске судили военного, который за взятку обещал помочь с отсрочкой двум мужчинам. За это он получил определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, во время встречи с "клиентом" возле магазина на улице Богдана Лепкого обвиняемый заверил, что может помочь в получении отсрочки от призыва для двух мужчин за 2 тысячи долларов. Он пояснил, что такая отсрочка будет действовать до тех пор, пока этих лиц не зачислят в высшие учебные заведения, а также обещал, что их снимут с розыска в системе "Оберег".

Деньги военный получил частями в одном из скверов Ивано-Франковска.

Решение суда

При рассмотрении дела обвиняемый полностью признал свою вину и просил суд не применять к нему суровое наказание. Ивано-Франковской городской суд принял во внимание положительную характеристику, предоставленную с места работы военного.

После изучения всех доказательств суд пришел к выводу о виновности мужчины в злоупотреблении влиянием. Судья Олег Лазарин назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

