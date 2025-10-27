Відео
Військовий був у СЗЧ майже місяць — як покарав суд

Військовий був у СЗЧ майже місяць — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 00:50
Оновлено: 00:56
Суд позбавив чоловіка волі, який майже місяць був у СЗЧ
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Львівській області судили військового, який менше місяця перебував у СЗЧ. За скоєне суд призначив чоловіку покарання.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець однієї з військових частин наприкінці листопада 2024 року самовільно залишив місце служби та був відсутній близько трьох тижнів. За цей факт проти нього було відкрито кримінальне провадження за статтею про самовільне залишення військової частини.

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що пішов із частини вимушено. За словами чоловікам, у матері було погане самопочуття після самогубства брата, однак командування не дозволило йому відвідати її. Військовий зазначив, що діяв через хвилювання за рідну людину, тому довелося втекти зі служби. Також чоловік сказав суду, що хотів би повернутися до військової служби.

Рішення суду

Справу розглянула суддя Жовківського районного суду Львівської області Мар’яна Олещук. Вона дослідила всі матеріали провадження та відомості про обвинуваченого, який, за характеристиками з місця служби, має негативну репутацію. Також встановлено, що у 2024 році цього військовослужбовця вже судили у Києві за статтею 309 Кримінального кодексу України — за зберігання, придбання чи збут наркотичних засобів. Тоді йому було призначено один рік іспитового строку.

Суддя визнала військового винним у вчиненні самовільного залишення частини та призначила покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, приєднавши до нього ще три місяці невідбутого покарання за вироком київського суду. Вирок наразі не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці двоє чоловіків напали на ТЦК під час перевірки документів. Обидва отримали позбавлення волі з випробувальним строком.

Також ми повідомляли, що у Київській області засудили російського агента, який проводив диверсії. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

суд Львівська область армія війна в Україні СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
