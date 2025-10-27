Суд лишил мужчину свободы, который почти месяц был в СОЧ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Львовской области судили военного, который меньше месяца находился в СОЧ. За содеянное суд назначил мужчине наказание.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий одной из воинских частей в конце ноября 2024 года самовольно оставил место службы и отсутствовал около трех недель. За этот факт против него было открыто уголовное производство по статье о самовольном оставлении воинской части.

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что ушел из части вынужденно. По словам мужчины, у матери было плохое самочувствие после самоубийства брата, однако командование не позволило ему посетить ее. Военный отметил, что действовал из-за волнения за родного человека, поэтому пришлось сбежать со службы. Также мужчина сказал суду, что хотел бы вернуться к военной службе.

Решение суда

Дело рассмотрела судья Жовковского районного суда Львовской области Марьяна Олещук. Она исследовала все материалы производства и сведения об обвиняемом, который, по характеристикам с места службы, имеет негативную репутацию. Также установлено, что в 2024 году этого военнослужащего уже судили в Киеве по статье 309 Уголовного кодекса Украины — за хранение, приобретение или сбыт наркотических средств. Тогда ему был назначен один год испытательного срока.

Судья признала военного виновным в совершении самовольного оставления части и назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы, присоединив к нему еще три месяца неотбытого наказания по приговору киевского суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

