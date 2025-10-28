Видео
Мужчина проигнорировал боевую повестку — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 04:00
обновлено: 04:10
Суд лишил свободы мужчину, который уклонился от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Полтавской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку, уклонившись таким образом от мобилизации. За содеянное суд его наказал. 

Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года житель Полтавщины прошел военно-врачебную комиссию в Карловской больнице имени Радевича, которая признала его пригодным к прохождению службы. После этого ему вручили повестку с требованием явиться 22 сентября в территориальный центр комплектования для дальнейшей отправки в воинскую часть.

Однако в назначенный день мужчина в ТЦК не прибыл, хотя не имел никаких законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации. Во время судебного разбирательства обвиняемый сначала отрицал свою вину, ссылаясь на "страх перед военной службой", но впоследствии признал, что сознательно уклонился от призыва.

Решение суда

Карловский районный суд Полтавской области, рассмотрев материалы производства, исследовал показания представителей ТЦК, которые подтвердили, что обвиняемый лично получил повестку и, несмотря на это, отказался прибыть для отправки в воинскую часть. Суд также учел медицинские справки, свидетельствующие о его пригодности к прохождению военной службы.

Оценив собранные доказательства, суд пришел к выводу, что мужчина уклонился от призыва по мобилизации. За это он признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, несколько дней назад мы писали, что на Львовщине судили мужчину, который находился в СОЧ почти месяц. За это его лишили свободы сроком на 5 лет.

Также мы информировали, что в Ивано-Франковске судили военного, который за взятку обещал помочь с отсрочкой двум мужчинам. За это мужчина получил штраф.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
