Возвращение украинцев после войны — Подоляк спрогнозировал количество

Подоляк спрогнозировал, сколько украинцев вернутся после войны
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк спрогнозировал, сколько украинцев вернутся домой после завершения войны. Он назвал факторы, которые на это повлияют.
Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Возвращение украинцев после войны
"Я думаю, что вопросы взаимосвязаны — финала войны, гарантий безопасности, вступления Украины в ЕС официально", — говорит Подоляк.
Кроме того, на показатель будут влиять инвестиции от европейских и американских компаний, присутствие иностранного контингента, в частности, стратегической авиации от Штатов.
Советник руководитель ОП уверен, что это все будет гарантировать масштабное возвращение украинцев домой.
"Если какого-то из этих факторов не будет, то это будет менее масштабное возвращение, но то, что процентов 70% вернутся у меня сомнений нет, поскольку перспективно будет в Украине делать карьеры, зарабатывать деньги и иметь гарантии безопасности", — пояснил Подоляк.
Он отметил, что вопрос выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет напрямую связан с этим процессом. По его словам, именно этот возрастной диапазон был определен в сотрудничестве с военными.
Кроме того, советник руководителя ОП считает, что после полного открытия границ большинство мужчин не будут выезжать из страны, тем более, если Украина получит гарантии безопасности.
