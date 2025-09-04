Возвращение украинцев после войны — Подоляк спрогнозировал количество

Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк спрогнозировал, сколько украинцев вернутся домой после завершения войны. Он назвал факторы, которые на это повлияют.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Возвращение украинцев после войны

"Я думаю, что вопросы взаимосвязаны — финала войны, гарантий безопасности, вступления Украины в ЕС официально", — говорит Подоляк.

Кроме того, на показатель будут влиять инвестиции от европейских и американских компаний, присутствие иностранного контингента, в частности, стратегической авиации от Штатов.

Советник руководитель ОП уверен, что это все будет гарантировать масштабное возвращение украинцев домой.

"Если какого-то из этих факторов не будет, то это будет менее масштабное возвращение, но то, что процентов 70% вернутся у меня сомнений нет, поскольку перспективно будет в Украине делать карьеры, зарабатывать деньги и иметь гарантии безопасности", — пояснил Подоляк.

Он отметил, что вопрос выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет напрямую связан с этим процессом. По его словам, именно этот возрастной диапазон был определен в сотрудничестве с военными.

Кроме того, советник руководителя ОП считает, что после полного открытия границ большинство мужчин не будут выезжать из страны, тем более, если Украина получит гарантии безопасности.