Головна Новини дня Подоляк спрогнозував, скільки українців повернуться після війни

Подоляк спрогнозував, скільки українців повернуться після війни

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 08:16
Повернення українців після війни — Подоляк спрогнозував кількість
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк спрогнозував, скільки українців повернуться додому після завершення війни. Він назвав фактори, які на це вплинуть.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтервʼю кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Повернення українців після війни

"Я думаю, що питання взаємоповʼязані — фіналу війни, гарантій безпеки, вступу України до ЄС офіційно", — каже Подоляк.

Крім того, на показник будуть впливати інвестиції від європейських та американських компаній, присутність іноземного контингенту, зокрема, стратегічної авіації від Штатів.

Радник керівник ОП впевнений, що це все буде гарантувати масштабне повернення українців додому.

"Якщо якогось з цих факторів не буде, то це буде менш масштабне повернення, але те, що відсотків 70% повернуться, в мене сумнівів немає, оскільки перспективно буде в Україні робити карʼєри, заробляти гроші та мати гарантії безпеки", — пояснив Подоляк.

Він зазначив, що питання виїзду за кордон для чоловіків віком 18–22 років безпосередньо пов’язане з цим процесом. За його словами, саме цей віковий діапазон було визначено у співпраці з військовими.

Нагадаємо, Подоляк назвав головні умови, за яких війна в Україні може завершитися вже у 2025 році.

Крім того, радник керівника ОП вважає, що після повного відкриття кордонів більшість чоловіків не будуть виїжджати з країни, тим паче якщо Україна отримає гарантії безпеки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
