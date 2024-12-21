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Подоляк объяснил высказывание Зеленского о Путине — видео

21 декабря 2024 23:47
Аркадий Пастула - Редактор
Подоляк объяснил нецензурное высказывание Зеленского о Путине
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил высказывание главы государства Владимира Зеленского о российском диктаторе Владимире Путине. Он обозвал его нецензурным словом.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире "Мы-Украина" в субботу, 21 декабря.

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Нецензурное выражение Зеленского

Подоляк отметил, что Зеленский четко зафиксировал психическое состояние Путина.

"Субъект Путин не является президентом страны, он не является избранным президентом. Это авторитарный лидер. То, что он говорит, какие аналогии приводит — это говорит об извращенном психическом расстройстве. И безусловно Президент Украины просто это фиксирует", — объяснил он.

По его словам, таким выражением украинский лидер сказал всем партнерам, что Путин — недееспособен. Подоляк добавил, что с российским лидером нельзя о чем-то договариваться и что-то подписывать.

Напомним, Путин предложил нанести удар по Киеву ракетой "Орешник", чтобы "проверить", смогут ли западные системы противовоздушной обороны ее остановить.

Впоследствии Зеленский отреагировал на его слова. Он назвал российского диктатора долбойо**м.

Владимир Зеленский Офис президента владимир путин Михаил Подоляк политики президент

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