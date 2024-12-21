Подоляк пояснив нецензурний вислів Зеленського про Путіна

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив вислів глави держави Володимира Зеленського про російського диктатора Володимира Путіна. Він обізвав його нецензурним словом.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі "Ми-Україна" у суботу, 21 грудня.

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Подоляк зазначив, що Зеленський чітко зафіксував психічний стан Путіна.

"Суб'єкт Путін не є президентом країни, він не є вибраним президентом. Це авторитарний лідер. Те, що він говорить, які аналогії наводить — це говорить про збочений психічний розлад. І безумовно Президент України просто це фіксує", — пояснив він.

За його словами, таким виразом український лідер сказав усім партнерам, що Путін — недієздатний. Подоляк додав, що з російським лідером не можна про щось домовлятись та щось підписувати.

Нагадаємо, Путін запропонував здійснити удар по Києву ракетою "Орєшнік", щоб "перевірити", чи зможуть західні системи протиповітряної оборони її зупинити.

Згодом Зеленський відреагував на його слова. Він назвав російського диктатора довбойо**м.