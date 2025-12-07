Видео
Главная Новости дня Подоляк объяснил, почему у Зеленского не может быть друзей

Подоляк объяснил, почему у Зеленского не может быть друзей

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 11:36
Подоляк ответил, почему у Зеленского нет друзей - видео
Михаил Подоляк. Фото: кадр из видео

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился подробностями о личных отношениях президента Владимира Зеленского. По его словам, лидер страны не может иметь друзей на должности.

Об этом советник руководителя ОП сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Подоляк высказался о дружбе Зеленского

По словам советника, на своей должности, особенно во время войны, президент не может позволить себе иметь друзей, ведь это большая ответственность и вопрос высокого доверия.

"Президент не может иметь друзей. Тем более президент страны, которая четыре года находится в противостоянии агрессору. Это слишком высокая ответственность и слишком высокий внутренний цензор, который постоянно будет говорить тебе: "А что это за человек?". Президент всегда будет сомневаться, и это правильно", — сказал Подоляк.

Зато глава государства имеет свой круг общения, но более близкая дружба требует серьезных усилий со стороны других.

"Он может иметь круг общения, но не друзья в нашем понимании. Это слишком высокое испытание для людей, которые окружают президента. Они должны быть на порядок выше по моральным качествам, чем вы можете им предъявить", — подчеркнул Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал, как громкий скандал с коррупцией в энергетике повлиял на Зеленского.

А также советник руководителя ОП объяснил главную цель телемарафона во время войны.

Владимир Зеленский Офис президента Михаил Подоляк политики друзья
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
