Подоляк ответил, почему у Зеленского нет друзей - видео

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился подробностями о личных отношениях президента Владимира Зеленского. По его словам, лидер страны не может иметь друзей на должности.

Об этом советник руководителя ОП сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Подоляк высказался о дружбе Зеленского

По словам советника, на своей должности, особенно во время войны, президент не может позволить себе иметь друзей, ведь это большая ответственность и вопрос высокого доверия.

"Президент не может иметь друзей. Тем более президент страны, которая четыре года находится в противостоянии агрессору. Это слишком высокая ответственность и слишком высокий внутренний цензор, который постоянно будет говорить тебе: "А что это за человек?". Президент всегда будет сомневаться, и это правильно", — сказал Подоляк.

Зато глава государства имеет свой круг общения, но более близкая дружба требует серьезных усилий со стороны других.

"Он может иметь круг общения, но не друзья в нашем понимании. Это слишком высокое испытание для людей, которые окружают президента. Они должны быть на порядок выше по моральным качествам, чем вы можете им предъявить", — подчеркнул Подоляк.

