Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Подоляк пояснив, чому у Зеленського не може бути друзів

Подоляк пояснив, чому у Зеленського не може бути друзів

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 11:36
Подоляк відповів, чому у Зеленського немає друзів — відео
Михайло Подоляк. Фото: кадр з відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поділився подробицями про особисті відносини президента Володимира Зеленського. За його словами, лідер країни не може мати друзів на посаді.

Про це радник керівника ОП сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Реклама
Читайте також:

Подоляк висловився про дружбу Зеленського

За словами радника, на своїй посаді, особливо під час війни, президент не може дозволити собі мати друзів, адже це велика відповідальність та питання високої довіри.

"Президент не може мати друзів. Тим паче президент країни, яка чотири роки перебуває в протистоянні агресору. Це занадто висока відповідальність та занадто високий внутрішній цензор, який постійно буде казати тобі: "А що це за людина?". Президент завжди буде сумніватися, і це правильно", — сказав Подоляк.

Натомість глава держави має своє коло спілкування, але більш близька дружба потребує серйозних зусиль з боку інших.

"Він може мати коло спілкування, але не друзі в нашому розумінні. Це занадто високе випробування для людей, які оточують президента. Вони мають бути на порядок вищі за моральними якостями, аніж ви можете їм пред'явити", — наголосив Подоляк.

Раніше Подоляк розповів, як гучний скандал з корупцією в енергетиці вплинув на Зеленського.

А також радник керівника ОП пояснив головну мету телемарафону під час війни.

Володимир Зеленський Офіс президента Михайло Подоляк політики друзі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації