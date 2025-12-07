Подоляк відповів, чому у Зеленського немає друзів — відео

Михайло Подоляк. Фото: кадр з відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поділився подробицями про особисті відносини президента Володимира Зеленського. За його словами, лідер країни не може мати друзів на посаді.

Про це радник керівника ОП сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Подоляк висловився про дружбу Зеленського

За словами радника, на своїй посаді, особливо під час війни, президент не може дозволити собі мати друзів, адже це велика відповідальність та питання високої довіри.

"Президент не може мати друзів. Тим паче президент країни, яка чотири роки перебуває в протистоянні агресору. Це занадто висока відповідальність та занадто високий внутрішній цензор, який постійно буде казати тобі: "А що це за людина?". Президент завжди буде сумніватися, і це правильно", — сказав Подоляк.

Натомість глава держави має своє коло спілкування, але більш близька дружба потребує серйозних зусиль з боку інших.

"Він може мати коло спілкування, але не друзі в нашому розумінні. Це занадто високе випробування для людей, які оточують президента. Вони мають бути на порядок вищі за моральними якостями, аніж ви можете їм пред'явити", — наголосив Подоляк.

