Подоляк пояснив важливість телемарафону під час війни

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чи потрібен телемарафон під час війни. Зокрема, він назвав ключову його мету.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Подоляк про телемарафон

Михайло Подоляк заявив, що єдиний телемарафон працює ефективно і має працювати під час війни й надалі.

За його словами, ключова мета телемарафону "Єдині новини" — забезпечити проведення інформаційної політики, яка допомагає громадянам розуміти ключові процеси.

Водночас представник ОПУ зазначив, що ефективність не потрібно вимірювати "конфліктністю" телевізійного простору, яка вже й так велика через соцмережі.

"Якщо ми ще ввійдемо в традиційну конфліктність інформаційну, телевізійну, ми не зможемо там реалізовувати будь-які програми. Це з одного боку. З іншого боку, ви практично знаєте з економічної точки зору, що марафон, це зокрема підтримка каналів, тому що рекламного ринку в повному сенсі цього слова сьогодні немає. І достатньо важко буде великим каналам все це витягувати", — зауважив Подоляк.

Крім того, він додав, що для протидії інформаційним загрозам та масштабуванню негативу з боку Росії необхідні надійні майданчики.

