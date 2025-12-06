Відео
Головна Новини дня Подоляк назвав головну мету телемарафону під час війни

Подоляк назвав головну мету телемарафону під час війни

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 21:35
Подоляк пояснив важливість телемарафону під час війни
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Подоляк/Facebook

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чи потрібен телемарафон під час війни. Зокрема, він назвав ключову його мету.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Подоляк про телемарафон

Михайло Подоляк заявив, що єдиний телемарафон працює ефективно і має працювати під час війни й надалі.

За його словами, ключова мета телемарафону "Єдині новини" — забезпечити проведення інформаційної політики, яка допомагає громадянам розуміти ключові процеси.

Водночас представник ОПУ зазначив, що ефективність не потрібно вимірювати "конфліктністю" телевізійного простору, яка вже й так велика через соцмережі.

"Якщо ми ще ввійдемо в традиційну конфліктність інформаційну, телевізійну, ми не зможемо там реалізовувати будь-які програми. Це з одного боку. З іншого боку, ви практично знаєте з економічної точки зору, що марафон, це зокрема підтримка каналів, тому що рекламного ринку в повному сенсі цього слова сьогодні немає. І достатньо важко буде великим каналам все це витягувати", — зауважив Подоляк.

Крім того, він додав, що для протидії інформаційним загрозам та масштабуванню негативу з боку Росії необхідні надійні майданчики.

Нещодавно Подоляк розповів, як президент Зеленський відреагував на скандал з корупцією в енергетиці.

Раніше Подоляк в інтерв'ю відповів, коли може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
