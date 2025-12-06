Подоляк объяснил важность телемарафона во время войны

Подоляк назвал главную цель телемарафона во время войны
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, нужен ли телемарафон во время войны. В частности, он назвал ключевую его цель.
Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью Наталье Мосейчук.
Подоляк о телемарафоне
Михаил Подоляк заявил, что единый телемарафон работает эффективно и должен работать во время войны и в дальнейшем.
По его словам, ключевая цель телемарафона "Единые новости" — обеспечить проведение информационной политики, которая помогает гражданам понимать ключевые процессы.
В то же время представитель ОПУ отметил, что эффективность не нужно измерять "конфликтностью" телевизионного пространства, которая уже и так велика из-за соцсетей.
"Если мы еще войдем в традиционную конфликтность информационную, телевизионную, мы не сможем там реализовывать любые программы. Это с одной стороны. С другой стороны, вы практически знаете с экономической точки зрения, что марафон, это в частности поддержка каналов, потому что рекламного рынка в полном смысле этого слова сегодня нет. И достаточно трудно будет большим каналам все это вытягивать", — отметил Подоляк.
Кроме того, он добавил, что для противодействия информационным угрозам и масштабированию негатива со стороны России необходимы надежные площадки.
Недавно Подоляк рассказал, как президент Зеленский отреагировал на скандал с коррупцией в энергетике.
Ранее Подоляк в интервью ответил, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.
Читайте Новини.LIVE!