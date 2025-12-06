Подоляк объяснил важность телемарафона во время войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Подоляк/Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, нужен ли телемарафон во время войны. В частности, он назвал ключевую его цель.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Подоляк о телемарафоне

Михаил Подоляк заявил, что единый телемарафон работает эффективно и должен работать во время войны и в дальнейшем.

По его словам, ключевая цель телемарафона "Единые новости" — обеспечить проведение информационной политики, которая помогает гражданам понимать ключевые процессы.

В то же время представитель ОПУ отметил, что эффективность не нужно измерять "конфликтностью" телевизионного пространства, которая уже и так велика из-за соцсетей.

"Если мы еще войдем в традиционную конфликтность информационную, телевизионную, мы не сможем там реализовывать любые программы. Это с одной стороны. С другой стороны, вы практически знаете с экономической точки зрения, что марафон, это в частности поддержка каналов, потому что рекламного рынка в полном смысле этого слова сегодня нет. И достаточно трудно будет большим каналам все это вытягивать", — отметил Подоляк.

Кроме того, он добавил, что для противодействия информационным угрозам и масштабированию негатива со стороны России необходимы надежные площадки.

