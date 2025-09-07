Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Окончание войны и возвращение украинцев, — интервью Подоляка

Окончание войны и возвращение украинцев, — интервью Подоляка

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 06:34
Гарантии безопасности и открытие границ для мужчин - интервью Подоляка Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Михаил Подоляк, советник председателя ОПУ

Когда может состояться встреча Президента Зеленского с Путиным и когда и при каких условиях украинским мужчинам разрешат выезд за границу — в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

 

Реклама
Читайте также:

Закончился очередной дедлайн Трампа для Путина по встрече с Президентом Зеленским. Путин не только проигнорировал его, но и усилил ракетные и дроновые атаки по Украине. Есть ли реакция со стороны США на такие действия РФ?

— А вы ожидали от Путина какую-то конструктивную позицию? Нет, абсолютно. И второе, это же вопрос выбора господина Трампа. Если тебя раз за разом обманывают, что-то обещают и не выполняют — это все становится очевидным для многих людей. В том числе и на внутреннем американском политическом рынке. Вероятно, в какое-то время тебе придется сделать выбор.

Если ты хочешь выглядеть мощно, а Трамп, нет сомнений, хочет выглядеть мощно, как глобальный игрок, тогда следует, во-первых, дать правильную оценку Путину и его желаниям.

Потому что у Путина мы там видим только одно: война ради войны и убийств. Он не пришел в Украину, чтобы с вами о чем-то договориться. Он пришел нас убивать.

Путін та Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Анкоридже. Фото: Reuters

Более того, в Пекине Путин вернулся на свои круги. 3,5 года полномасштабной войны, 11 лет вторжения, все уже разобрали мотивации, были заявления России, и тут выходит Путин и говорит: "Вы знаете, мы не начинали войну. У них был государственный переворот и мы пошли туда кого-то защищать".

Он вернулся в мир, в котором всегда находится и который мотивирует его продолжать войну. И не понимать то, что Путин хочет рационально соскочить с войны — это роковая ошибка. Поэтому Трампу следует понять, что Путин бьет по его репутации.

Он до сих пор этого не понял? Полгода прошло с тех пор как он начал давать Путину различные дедлайны по окончанию войны и снова имеем новый.

— Давайте перейдем в клиническую психологию и проговорим о парах, которые живут долго в достаточно абьюзивных отношениях. Кто-то из них понимает, что они находятся в таких отношениях? Так же и тут. К сожалению, Трамп считает, что есть возможность договориться и исправить ситуацию.

Я его понимаю, он хочет завершить войну, и это правильно. Он искренне говорит о том, что война каждый день уносит такое-то количество людей.

И Трамп ищет возможностей. Но вопрос в том, если человек иррациональный, как Путин, и который боится только принуждения, то не нужно делать вид, что с ним можно о чем-то договориться.

Украина свой выбор сделала. Видим, что делает и Президент Зеленский, и европейские партнеры. Да, есть некоторые нюансы, когда они иногда покупают что-то российское, иногда приглашают к себе россиян посмотреть кино или послушать российскую музыку в исполнении российских исполнителей. Но Трампу надо четко для себя понять три, на мой взгляд, базовые вещи, которые касаются России.

Первое, они ненавидят Соединенные Штаты. Россияне врут Трампу и заинтересованы в том, чтобы его репутация была максимально низкой или даже разрушенной.

Второе. Россия не хочет, не может и не будет выходить из войны без принуждения. И здесь нет альтернативы. Они не могут никуда этих людей вернуть, адаптировать их к нормальной жизни, перестроить экономику и пропаганду.

Россияне не могут жить свободно, никого не убивая и никому не угрожая. И если Россия перейдет к замораживанию войны с Украиной, я уверен, что она будет продолжать инвестировать в диверсии в Европе, в компрометацию политических лидеров, вмешательство в политические процессы, в выборы.

И третье. Все, что делает Путин по отношению к США — это оттягивает время. Он не хотел прекращения огня и ему это удалось в Анкоридже.

Сколько еще дедлайнов Трамп будет давать Путину? Учитывая, что у него есть целая команда из опытных политиков.

— И они занимают правильную позицию. Достаточно интересная риторика у Рубио (Марко Рубио - госсекретарь США. - ред.). Министр финансов после переговоров на Аляске достаточно прямо говорит о том, что Путин пришел, соврал, ушел и стал еще больше бить по гражданскому населению.

Михайло Подоляк та Галина Остаповець
Михаил Подоляк и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Но посмотрите, что произошло в последние недели. Китай сказал, что он глобальный лидер и что он предлагает новую глобальную систему управления и новую глобальную систему безопасности, где будет доминировать.

И США могут отойти на аутсайд. Так это выглядит сейчас.

Китай решает, что будет делать Россия, с кем и где будет находиться. И здесь, кстати, маленький парадокс. Путина как субъекта нет. Он является субъектом только в войне против нас, но не для глобального политического процесса.

Там есть Китай, Индия, Бразилия, Турция, есть другие страны, но России там нет. То есть Трамп проводит переговоры с субъектом, которого нет. Путин является никем, он никто. Или он хочет договориться о чем-то с человеком, который будет спрашивать разрешения на что-то у своего хозяина?

Было много прогнозов об окончании войны уже в этом году и от Президента Зеленского, и генерала Буданова. Какие шансы с точки зрения нынешнего дня?

— Война может закончиться в любой момент, если заставить Путина. И если люди, которые принимают те или иные решения, будут понимать, как себя вести с Россией. Это первое.

Второе, если вы будете использовать те инструменты принуждения, которые есть, война для России будет стоить гораздо больше.

Ну и информационно тоже не надо поощрять ее. То есть когда вы говорите, ну хорошо, давайте еще две недели, и в этот момент они бьют по гражданскому населению, понимая, что в эти две недели у них есть индульгенция. А через две недели снова поговорим по телефону и у нас будут еще две недели. Это неправильная стратегия, которая приводит к эскалации.

То есть война может закончиться в любой момент, если будут выполнены три условия. Первое — перестать заигрывать с Россией и стимулировать ее информационно и дипломатически. Второе, понимание, что без принуждения, то есть без экономических санкций запретительного типа, ничего не получится.

Ну и третье - сопоставимость милитаристских ресурсов. Если у них условно 500 ракет ежемесячно залетает на территорию Украины, то столько же должно лететь на территорию России.

Разрушение на территории России должно быть максимизировано. Для них это больно и Путин сам это подтвердил в разговоре с премьером Словакии Фицо.

Почему наши удары не являются такими масштабными, как российские?

— Мы бьем в ответ, но объем меньше. Это вопрос инвестиций и
сопоставимости экономики. Вы считали на полном серьезе говорить, что украинская экономика несырьевого типа сопоставима с доходностью российской сырьевой экономики?

Ракетний удар по Кривому Рогу
Последствия одного из ракетных ударов по Украине. Фото: МВД

Они на войну могут тратить 150 миллиардов плюс, а мы 50 — втрое меньше.

Но прошло почти 4 года, у нас есть поддержка партнеров, иностранные инвестиции в наши ВПК. Этого еще недостаточно?

— Они не в таком количестве. Там 8 миллиардов, там 2. К тому же участие в этой войне на стороне РФ принимают еще две — Северная Корея и Иран. Китай не принимает участия, как бы там ни было. Да, он поддерживает российскую экономику и да, Китай так или иначе непосредственно может принять соответствующие решения о прекращении этой войны. Вот прекратили бы поставки большого количества комплектующих и все закончилось через некоторое время.

Но, еще раз, наши расходы и расходы РФ — это несопоставимая инвестиционная составляющая. И сегодня, как раз таки в рамках тех же гарантий безопасности, которые обсуждаются, все это и просчитывается.

Смотрите, восточная граница - это линия сдерживания. Не может страна, которая гораздо ресурсно меньше России, сдерживать ее сама. Хотя да, за четыре года у нас перестроена система милитарного производства, существенно увеличено производство амуниции, ракет, РЭБов, дронов и так далее. Но мы все равно будем иметь меньше. Потому что Россия зарабатывает на внешних рынках, продавая нефть, сжиженный газ, газ, уран. У нас этого всего в таком количестве нет.

Подытоживая американскую тему. Когда можем ожидать визит спецпредставителя Трампа по Украине, который занимается треком РФ, Стива Уиткоффа?

— Пригласили, если будет считать нужным, если он говорит об Украине, о войне в Украине, соответственно, было желательно ее увидеть наглядно, чтобы оценить действия России.

Єрмак і Келлог у Києві 16 липня
Встреча главы ОПУ Андрея Ермака и спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога. Фото: Скриншот видео

Вот господин Келлог приезжает, он четко понимает, он часто здесь бывает.

А правда ли, что Трамп в вопросе Украины действительно больше прислушивается к Уиткоффу, чем к Келлогу?

— Не готов говорить. Не совсем корректно мне, я не работаю в Белом доме.

Вы в Офисе Президента работаете и как раз на прошлой неделе у его главы - Андрея Ермака, была встреча с Уиткоффом.

— Да, встреча была. Стороны заявили о своих позициях, что есть что в этой войне, кто есть кто, какие мотивы сторон, и почему компромиссы за счет Украины приведут только к эскалации и увеличению масштабов войны в Европе.

Какой вариант окончания войны устроил бы Украину? Была речь, что мы готовы на замораживание войны по нынешней линии фронта. Насколько это правдоподобно?

— Если реалистично говорить, то да, один из возможных сценариев заморозки по линии фронта. Президент об этом говорит, но я думаю, что решение о финальном сценарии будет принимать Президент.

Пока идут консультации на уровне Президента Украины и лидеров Европы и там есть четкое видение и понимание рисков, которые будет дальше нести Россия.

Есть неплохой переговорный процесс, несмотря на все, с нашими американскими коллегами. Думаю, что после событий в Пекине США более реалистично будут смотреть на то, что происходит в мире. Какая перестройка идет и кто может доминировать. И если вы не хотите, чтобы эта перестройка не выглядела антиамериканской — нужно инвестировать в Украину.

Какие гарантии безопасности нас устроят?

— Первое — это совместное финансирование ВСУ. То есть инвестиции и еще раз инвестиции. Никто не будет сокращать армию, это понятно, ведь линия фронта — линия восточной границы.

То есть армия будет на уровне примерно 1 миллиона человек?

— Это же вопрос инвестиций и готовности инвестиций других стран. Украина не вытянет постоянное финансирование профессиональной армии. Практически надо будет все перестраивать.

То есть сумма инвестиций — не менее 25 миллиардов долларов в год?

— В год, да. И мы понимаем, что страна, которая находится на границе с Россией и по сути, обороняя Европу, как было во времена Холодной войны, не должна вкладываться сама в это.

Второе направление наших Вооруженных Сил — поставка милитарных инструментов. Европа сейчас быстро развивает производство, чтобы не зависеть от поставок американского оружия.

ВПК
Украинская военная техника. Фото: AFP

Третье направление, наиболее сложное — это возможность контингентных решений. Это имеет много психологических и финансовых значений. Это как 5 статья НАТО, но контингент должен находиться в Украине.

Это неплохое направление, но оно наиболее тяжелое для дискуссии, потому что Россия будет тратить много средств, чтобы этому помешать.

Четвертое направление — это отдельные ракетные производства, ракетные базы. Как было во времена Холодной войны. Чтобы было четко понятно, что удар с одной стороны будет иметь симметричный или даже больший ответ с другой.

Без этого я не совсем понимаю, как будут выглядеть гарантии, которые точно будут исключать повторные экспансии.

Какие именно страны готовы размещать свои военные в Украине и где именно? Не во Львове случайно или на правом берегу Киева?

— Можем говорить, что такие дискуссии есть во Франции, Германии, Швеции, Великобритании. Есть еще ряд стран, которые готовы.

Где будут размещаться? Есть разные сценарии, опять же. И еще ключевой вопрос — будут ли Соединенные Штаты закрывать небо своими тактическими или стратегическими частями. Буда заявление, что они готовы об этом думать, по крайней мере. Во время визита европейских лидеров, включая Президента Украины, в Вашингтон, впервые прозвучало, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность закрыть небо не только системами противоракетной обороны, но и тактической авиацией или как минимум F-35.

Но они же могут базироваться только на территории стран НАТО, а рабочее плечо F-35 — тысяча километров.

Румыния?

— Тысяча километров. Недостаточно.

Подытоживая тему возможной встречи Путина и Президента Зеленского. Какие именно страны готовы ее принять?

— Заявляют об этом Австрия, Швейцария, Турция, Ближний Восток. За исключением абсурдных предложений, типа Минска, Москвы, Будапешта. Все это негативный контекст и Украине это точно не нужно. Но тут же не вопрос места, а вопрос в том, что Путин заинтересован в разрушении репутации Трампа.

Что россияне сказали? Что вы нас неправильно поняли, мы ничего такого не говорили (имеется в виду информация о вероятной встрече Президента Зеленского и Путина после встречи на Аляске. - ред.)

То есть, Россия делает то, что всегда делает. Путин приехал в Анкоридж получить три результата. Он их получил. Это не прекращение огня, продолжение бессмысленного разговора о переговорном процессе, без реалистичных переговоров, и не ведение санкций. Он это все получил. Что ему еще нужно?

По традиции мы обсуждаем достаточно дискуссионные и чувствительные темы для украинского общества. Итак, у нас есть выезд за границу мужчинам до 22 лет. Почему не приняли до 24? И когда и при каких условиях разрешат выезд всем мужчинам?

— Война закончится и позволят. Военное положение прекратило действовать, будет еще вероятно какой-то промежуточный, но не очень большой период и все — электоральный цикл, открытые границы. Юридически это должно выглядеть именно так.

А практически? Государство же понимает, какие очереди это может спровоцировать.

— А если будет понимание, что война уже остановилась?

А страх, что она начнется снова?

— Хорошо, у вас есть страх, вы выехали, а что дальше? Сейчас человек, который выезжает на законных основаниях — получает в других странах определенный юридический статус. А когда войны не будет...

Даже на сегодняшний день, имея юридический официальный статус, далеко не все далеко трудоустроены, не все имеют соответствующие доходы и так далее. Кроме того, если будут постоянные гарантии безопасности, средства на восстановление, здесь будут рабочие места, то зачем существовать в странном юридическом статусе где-то, а жить в Украине.

Чтобы не воевать снова?

— Войны периодически возникают в разных частях мира, к сожалению. На Балканах было шесть войн. На Ближнем Востоке, периодически возникают. Израиль постоянно находится в войне. Но там можно сделать карьеру и иметь высокий уровень жизни. И вообще очень круто иметь гражданство Израиля. Так же будет и в Украине. Ты будешь находиться в неожидании войны, а в развитии государства, которое само по себе гарантирует, что Россия будет ее бояться.

Россия уже сегодня иначе относится к Украине. Там понимают, что зашли не туда. Остановиться не могут, потому что тогда у них начнутся внутренние проблемы. И вообще это была первая и последняя попытка в 21-м веке для России зайти в Украину. И попытка была неудачной.

В принципе, деньги, которые будут проинвестированы в Украину, в том числе европейскими и американскими компаниями, если у нас будут контингентные решения, в частности, и присутствие, например, американской стратавиации — все это будет гарантировать масштабное возвращение.

Если какого-то из этих факторов не будет — это будет менее масштабное возвращение. Но то, что процентов 70 вернутся, у меня сомнений нет.

Владимир Зеленский Михаил Подоляк Дональд Трамп война в Украине выезд за границу
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации