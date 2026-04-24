Почти 638 млн грн на телемарафон в 2026: кому выделят больше всего

Телемарафон "Єдині новини".

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 22 апреля подписало четыре контракта с украинскими телеканалами на создание контента для телемарафона "Єдині новини #UAразом" в 2026 году. Общая стоимость договоренностей составляет 637,96 млн грн.

об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Деньги на телемарафон в 2026 году

По условиям соглашений, большинство вещателей получат в пределах 179-180 млн грн в год. Самый маленький контракт достался телеканалу "Интер " — его сумма составляет 100 млн грн. Стоимость производства контента за час зависит от подрядчика, однако тарифы остались такими же, как и в прошлом году.

Среди участников проекта — телеканал "Ми — Україна", который присоединился к марафону в конце 2022 года после того, как "Новостная группа Украина" Рината Ахметова прекратила вещание. Часть ее журналистов тогда перешла работать к новому вещателю. Компанию контролирует Игорь Петренко, которому принадлежит 79,5% уставного капитала.

В то же время, по информации народного депутата Ярослава Железняка, канал "Ми — Україна" может использовать арестованное оборудование "4 канала" Алексея Ковалева, а также часть техники телеканала "Наш", связанного с Евгением Мураевым.

Другие компании, получившие финансирование, также входят в крупные медиагруппы. Так, ООО "СЛМ Новости" (информационный продакшн StarLightMedia) связано с бизнесменом Виктором Пинчуком. ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"" входит в структуру подсанкционного Игоря Коломойского, а телеканал "Интер" контролирует подсанкционный Дмитрий Фирташ.

Как отмечается в обоснованиях закупок, эти вещатели еще в 2023 году победили в творческом конкурсе, что позволяет заключать с ними прямые договоры без дополнительных тендерных процедур.

Отдельно отмечается, что вместе с финансированием другого государственного марафона "Freedom" общие расходы на производство контента для обоих проектов достигают почти 3 млрд грн. Эту информацию подтверждают данные систем "Прозорро" и Spending.

Как писали Новини.LIVE, 20 апреля Ярослав Железняк сообщал, что Правительство планирует выделить более 637 млн грн на телемарафон. Он раскритиковал это решение, заявив о неуместности расходов.

В то же время Ярослав Юрчишин заявлял, что Украина улучшила свободу слова во время войны. Война также привела к появлению "информационных вакуумов" в прифронтовых и оккупированных регионах, где доступ к качественной журналистике ограничен, а люди вынуждены полагаться на соцсети.