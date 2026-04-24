Майже 638 млн грн на телемарафон у 2026: кому виділять найбільше

Телемарафон "Єдині новини".

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 22 квітня підписало чотири контракти з українськими телеканалами на створення контенту для телемарафону "Єдині новини #UAразом" у 2026 році. Загальна вартість домовленостей становить 637,96 млн грн.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Гроші на телемарафон у 2026 році

За умовами угод, більшість мовників отримають у межах 179-180 млн грн за рік. Найменший контракт дістався телеканалу "Інтер" — його сума становить 100 млн грн. Вартість виробництва контенту за годину залежить від підрядника, однак тарифи залишилися такими ж, як і торік.

Виділені гроші на телемарафон.

Серед учасників проєкту — телеканал "Ми — Україна", який приєднався до марафону наприкінці 2022 року після того, як "Новинна група Україна" Ріната Ахметова припинила мовлення. Частина її журналістів тоді перейшла працювати до нового мовника. Компанію контролює Ігор Петренко, якому належить 79,5% статутного капіталу.

Водночас, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, канал "Ми — Україна" може використовувати арештоване обладнання "4 каналу" Олексія Ковальова, а також частину техніки телеканалу "Наш", пов'язаного з Євгеном Мураєвим.

Читайте також:

Інші компанії, що отримали фінансування, також входять до великих медіагруп. Так, ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн StarLightMedia) пов'язане з бізнесменом Віктором Пінчуком. ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"" входить до структури підсанкційного Ігоря Коломойського, а телеканал "Інтер" контролює підсанкційний Дмитро Фірташ.

Як зазначається в обґрунтуваннях закупівель, ці мовники ще у 2023 році перемогли у творчому конкурсі, що дозволяє укладати з ними прямі договори без додаткових тендерних процедур.

Окремо зазначається, що разом із фінансуванням іншого державного марафону "Freedom" загальні витрати на виробництво контенту для обох проєктів сягають майже 3 млрд грн. Цю інформацію підтверджують дані систем "Прозорро" та Spending.

Гроші на виробництво контенту для Єдиного телемарафону та "Freedom" з 2022 по 2026 роки.

Як писали Новини.LIVE, 20 квітня Ярослав Железняк повідомляв, що Уряд планує виділити понад 637 млн грн на телемарафон. Він розкритикував це рішення, заявивши про недоречність витрат.

Водночас Ярослав Юрчишин заявляв, що Україна покращила свободу слова під час війни. Війна також призвела до появи "інформаційних вакуумів" у прифронтових і окупованих регіонах, де доступ до якісної журналістики обмежений, а люди змушені покладатися на соцмережі.