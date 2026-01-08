Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почти 40 тыс. человек без света — Кривой Рог оправляется от атаки

Почти 40 тыс. человек без света — Кривой Рог оправляется от атаки

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 14:53
Многие люди без света — Вилкул рассказал о ситуации в Кривом Роге после обстрела
Пункт несокрушимости в Кривом Роге. Фото: t.me/svoiKR

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в городе после российского обстрела. По его словам, оккупанты в течение 11 часов били дронами по многим локациям.

Об этом Александр Вилкул рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 8 января.

Реклама
Читайте также:

Что происходит в Кривом Роге после российских ударов

Сейчас в городе 38 983 абонента остаются без электроснабжения. Речь идет об Ингулецком районе и части Долгинцевского, Металлургического.

Вилкул отметил, что за последние шесть часов было шесть отключений от электричества всех насосных станций.

"Там, где нет электричества, мы полностью удерживаем воду в системе на генераторах, понятно, что давление не такое, как надо, где-то в верхних этажах не достает, но первый, второй, третий подъем мы полностью удерживаем на генераторах", — рассказал он.

По его словам, из-за отключения и включения много воздуха в системе. Вилкул отметил, что по воде проблемы есть, но ситуацию удалось стабилизировать.

Он также сообщил, что все больницы подключены к резервным генераторам. Однако самое сложное сейчас с теплоснабжением — шесть крупных котельных были отключены, сейчас четыре уже восстановлены, гидравлика набирает давление.

"Работаем в тех условиях, которые есть. В городе работают также все пункты несокрушимости. Там все есть: и электричество, и генераторы, и вода, и все остальное", — добавил Вилкул.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Запорожской и Днепропетровской областей.

А мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе чрезвычайная ситуация национального уровня.

война Кривой Рог электроэнергия Украина Днепропетровская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации