Многие люди без света — Вилкул рассказал о ситуации в Кривом Роге после обстрела

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в городе после российского обстрела. По его словам, оккупанты в течение 11 часов били дронами по многим локациям.

Об этом Александр Вилкул рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 8 января.

Что происходит в Кривом Роге после российских ударов

Сейчас в городе 38 983 абонента остаются без электроснабжения. Речь идет об Ингулецком районе и части Долгинцевского, Металлургического.

Вилкул отметил, что за последние шесть часов было шесть отключений от электричества всех насосных станций.

"Там, где нет электричества, мы полностью удерживаем воду в системе на генераторах, понятно, что давление не такое, как надо, где-то в верхних этажах не достает, но первый, второй, третий подъем мы полностью удерживаем на генераторах", — рассказал он.

По его словам, из-за отключения и включения много воздуха в системе. Вилкул отметил, что по воде проблемы есть, но ситуацию удалось стабилизировать.

Он также сообщил, что все больницы подключены к резервным генераторам. Однако самое сложное сейчас с теплоснабжением — шесть крупных котельных были отключены, сейчас четыре уже восстановлены, гидравлика набирает давление.

"Работаем в тех условиях, которые есть. В городе работают также все пункты несокрушимости. Там все есть: и электричество, и генераторы, и вода, и все остальное", — добавил Вилкул.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Запорожской и Днепропетровской областей.

А мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе чрезвычайная ситуация национального уровня.