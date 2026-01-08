Багато людей без світла — Вілкул розповів про ситуацію в Кривому Розі після обстрілу

Пункт незламності в Кривому Розі. Фото: t.me/svoiKR

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію в місті після російського обстрілу. За його словами, окупанти упродовж 11 годин били дронами по багатьох локаціях.

Про це Олександр Вілкул розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 8 січня.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається в Кривому Розі після російських ударів

Наразі у місті 38 983 абоненти залишаються без електропостачання. Йдеться про Інгулецький район та частини Довгинцівського, Металургійного.

Вілкул зазначив, що за останні шість годин було шість відключень від електрики всіх насосних станцій.

"Там, де немає електрики, ми повністю утримуємо воду в системі на генераторах, зрозуміло, що тиск не такий, як треба, десь в верхніх поверхах не дістає, але перший, другий, третій підйом ми повністю утримуємо на генераторах", — розповів він.

За його словами, через відключення та включення багато повітря в системі. Вілкул наголосив, що по воді проблеми є, але ситуацію вдалося стабілізувати.

Він також повідомив, що усі лікарні підключені до резервних генераторів. Однак найскладніше наразі з теплопостачанням — шість великих котелень були відключені, наразі чотири вже відновлені, гідравліка набирає тиск.

"Працюємо в тих умовах, яких є. В місті працюють також всі пункти незламності. Там все є: і електрика, і генератори, і вода, і все інше", — додав Вілкул.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Запорізької та Дніпропетровської областей.

А мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що у місті надзвичайна ситуація національного рівня.