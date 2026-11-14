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Главная Новости дня Почти 13 млрд долларов: Буданов о сотрудничестве экономик Украины и Польши

Почти 13 млрд долларов: Буданов о сотрудничестве экономик Украины и Польши

Ua ru
14 ноября 2026 14:12
Буданов назвал объем торговли между Украиной и Польшей facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Польшей достиг почти 13 млрд долларов. Он также рассказал о возможностях дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время украинско-польского бизнес-форума в Варшаве, передает Новини.LIVE.

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Сотрудничество экономик Украины и Польши

Буданов отметил, что Польша остается одним из ключевых экономических партнеров Украины в Европе.

"Польша была, есть и будет одним из важных торговых партнеров Украины в Европе", — подчеркнул глава ОП.

Он говорит, что дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и Польшей должно основываться на общих целях, взаимовыгодном сотрудничестве и конкретных результатах для предпринимателей.

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Особое внимание Буданов уделил оборонно-промышленному комплексу, назвав его одним из перспективных направлений стратегического взаимодействия.

"Фундамент, который мы обязаны заложить прямо сейчас, — это военно-промышленный комплекс. Польский бизнес в сфере ОПК может зарабатывать вместе с нами, укрепляя при этом непосредственную безопасность Польши", — заявил он.

Глава ОП также отметил, что экономические связи способны обеспечить долгосрочную основу сотрудничества даже в условиях изменения политической ситуации. Поэтому важно активнее привлекать предпринимателей к совместным проектам и формировать взаимовыгодные условия для инвестирования.

Буданов также подчеркнул роль украинцев, которые после начала полномасштабного вторжения стали частью польской экономики. Отдельно он обратил внимание на новые возможности для польских предпринимателей, которые появятся после вступления Украины в Евросоюз. Среди них — выход на большой внутренний рынок, расширение логистических маршрутов и налаживание совместного производства.

"Украина открыта для польского бизнеса, ведь от сильных экономик Украины и Польши выиграют обе стороны", — подытожил глава Офиса Президента.

Как писали Новини.LIVE, накануне Кирилл Буданов представил предпринимателям украинский аналог "плана Маршалла".

Также мы писали, что глава ОП посетил в Турции предприятие, где для ВМС ВСУ строят корвет "Гетман Иван Выговский". Буданов отметил, что работы уже выходят на финишную прямую.

Офис президента Польша Украина экономика Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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