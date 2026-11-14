Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що торік товарообіг між Україною та Польщею сягнув майже 13 млрд доларів. Він також розповів про можливості подальшого розвитку економічного співробітництва між двома країнами.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час українсько-польського бізнес-форуму у Варшаві, передає Новини.LIVE.

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Співпраця економік України та Польщі

Буданов зазначив, що Польща залишається одним із ключових економічних партнерів України в Європі.

"Польща була, є і буде одним із важливих торговельних партнерів України в Європі", — наголосив керівник ОП.

Він каже, що подальше зміцнення партнерства між Україною та Польщею має ґрунтуватися на спільних цілях, взаємовигідній співпраці та конкретних результатах для підприємців.

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Особливу увагу Буданов приділив оборонно-промисловому комплексу, назвавши його одним із перспективних напрямів стратегічної взаємодії.

"Фундамент, який ми зобов'язані вибудувати просто зараз, — це військово-промисловий комплекс. Польський бізнес у сфері ОПК може заробляти разом з нами, посилюючи при цьому пряму безпеку Польщі", — заявив він.

Очільник ОП також зауважив, що економічні зв'язки здатні забезпечити довгострокову основу співпраці навіть за умов змін політичної ситуації. Тому важливо активніше залучати підприємців до спільних проєктів і формувати взаємовигідні умови для інвестування.

Буданов також підкреслив роль українців, які після початку повномасштабного вторгнення стали частиною польської економіки. Окремо він звернув увагу на нові можливості для підприємців Польщі, які з’являться після вступу України до Євросоюзу. Серед них — вихід на великий внутрішній ринок, розширення логістичних маршрутів і налагодження спільного виробництва.

"Україна відкрита для польського бізнесу, адже від сильних економік України і Польщі виграють обидві сторони", — підсумував голова Офісу Президента.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Кирило Буданов представив підприємцям український аналог "плану Маршалла".

Також ми писали, що керівник ОП відвідав у Туреччині підприємство, для ВМС ЗСУ будують корвет "Гетьман Іван Виговський". Буданов зазначив, що роботи уже виходять на фінішну пряму.