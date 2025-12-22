Видео
Україна
В МИД назвали почетных послов Украины — кто в списке

В МИД назвали почетных послов Украины — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 23:54
Почетные послы Украины 2025 — МИД однародовал список
Боксер Александр Усик с гимнасткой Александрой Паскаль. Фото: Елена Зеленская/Facebook

В День работников дипломатической службы, 22 декабря, МИД назвал Почетных послов Украины. Участие в церемонии приняли первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, дипломаты, представители государственного и общественного секторов, художники, лидеры общественного мнения и работники медиа-сферы.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто стал Почетными послами Украины

Среди победителей награды боксер Александр Усик. Он победил в номинации "Спортивная дипломатия". Также в перечень Почетных послов попали:

  • Ukrainian Freedom Orchestra — номинация "Культурная дипломатия";
  • саммит первых леди и джентльменов — номинация "Экспертная дипломатия";
  • Фелисити Спектор — номинация "Культурная дипломатия";
  • "МХТ" — номинация "Экономическая дипломатия";
  • команда факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" — номинация "Научно-образовательная дипломатия";
  • "День вышиванки" — номинация "Культурное наследие";
  • Юрий Шевелев — номинация "Дело жизни".

Несколько особых наград от главы МИД Андрея Сибиги получили те, кто создает оружие и эффективно его применяет, а также те, кто имеет международное влияние из-за своего таланта.

Напомним, Голливуд обнародовал список претендентов на "Оскар". На золотые статуэтки претендуют два украинских фильма.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский вручил государственные награды энергетикам. Награждение состоялось 22 декабря.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
