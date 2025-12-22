Почетные послы Украины 2025 — МИД однародовал список

Боксер Александр Усик с гимнасткой Александрой Паскаль. Фото: Елена Зеленская/Facebook

В День работников дипломатической службы, 22 декабря, МИД назвал Почетных послов Украины. Участие в церемонии приняли первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, дипломаты, представители государственного и общественного секторов, художники, лидеры общественного мнения и работники медиа-сферы.

Кто стал Почетными послами Украины

Среди победителей награды боксер Александр Усик. Он победил в номинации "Спортивная дипломатия". Также в перечень Почетных послов попали:

Ukrainian Freedom Orchestra — номинация "Культурная дипломатия";

саммит первых леди и джентльменов — номинация "Экспертная дипломатия";

Фелисити Спектор — номинация "Культурная дипломатия";

"МХТ" — номинация "Экономическая дипломатия";

команда факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" — номинация "Научно-образовательная дипломатия";

"День вышиванки" — номинация "Культурное наследие";

Юрий Шевелев — номинация "Дело жизни".

Несколько особых наград от главы МИД Андрея Сибиги получили те, кто создает оружие и эффективно его применяет, а также те, кто имеет международное влияние из-за своего таланта.

