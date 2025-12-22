Почетные послы Украины 2025 — МИД однародовал список

В МИД назвали почетных послов Украины — кто в списке
В День работников дипломатической службы, 22 декабря, МИД назвал Почетных послов Украины. Участие в церемонии приняли первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, дипломаты, представители государственного и общественного секторов, художники, лидеры общественного мнения и работники медиа-сферы.
Кто стал Почетными послами Украины
Среди победителей награды боксер Александр Усик. Он победил в номинации "Спортивная дипломатия". Также в перечень Почетных послов попали:
- Ukrainian Freedom Orchestra — номинация "Культурная дипломатия";
- саммит первых леди и джентльменов — номинация "Экспертная дипломатия";
- Фелисити Спектор — номинация "Культурная дипломатия";
- "МХТ" — номинация "Экономическая дипломатия";
- команда факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" — номинация "Научно-образовательная дипломатия";
- "День вышиванки" — номинация "Культурное наследие";
- Юрий Шевелев — номинация "Дело жизни".
Несколько особых наград от главы МИД Андрея Сибиги получили те, кто создает оружие и эффективно его применяет, а также те, кто имеет международное влияние из-за своего таланта.
