Главная Новости дня Зеленский отметил энергетиков государственными наградами — видео

Зеленский отметил энергетиков государственными наградами — видео

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:08
Зеленский наградил энергетиков - видео
Владимир Зеленский наградил энергетиков. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил вклад украинских энергетиков в сохранение и восстановление энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от российских обстрелов. По его словам, на сегодня в Украине нет электростанции, которая бы не подверглась воздействию атак агрессора.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 22 декабря.

Зеленский наградил энергетиков

Во время церемонии награждения государственными наградами Зеленский выразил искреннюю благодарность всем энергетическим компаниям и ремонтным бригадам, которые обеспечивают свет и тепло миллионам украинцев.

"Я горжусь вашим профессионализмом", — отметил он, подчеркнув значимость их работы для страны.

Президент подчеркнул, что украинские энергетики демонстрируют не только профессионализм, но и силу национального характера.

"Украинцы никогда не смирятся с потерями и руинами. Украинцы всегда восстанавливают то, что разрушили россияне", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил энергетиков за их самоотверженный труд ради жизни в Украине и благосостояния ее граждан.

Ранее, еще утром 22 декабря, Президент Владимир Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

Напомним, что в ДТЭК заявили, что за этот год российские оккупанты совершили более 4500 атак на энергообъекты.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
