Україна
У МЗС назвали почесних амбасадорів України — хто у списку

У МЗС назвали почесних амбасадорів України — хто у списку

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 23:54
Почесні амбасадори України 2025 — МЗС оприлюднило перелік
Боксер Олександр Усик із гімнасткою Олександрою Паскаль. Фото: Олена Зеленська/Facebook

У День працівників дипломатичної служби, 22 грудня, МЗС назвало Почесних амбасадорів України. Участь у церемонії взяли перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, представники державного та громадського секторів, митці, лідери громадського думки та працівники медіа-сфери.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто став Почесними амбасадорами України

Серед переможців відзнаки боксер Олександр Усик. Він переміг у номінації "Спортивна дипломатія". Також до переліку Почесних амбасадорів потрапили: 

  • Ukrainian Freedom Orchestra — номінація "Культурна дипломатія";
  • саміт перших леді та джентльменів — номінація "Експертна дипломатія";
  • Фелісіті Спектор — номінація "Культурна дипломатія";
  • "МХТ" — номінація "Економічна дипломатія";
  • команда факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" — номінація "Науково-освітня дипломатія";
  • "День вишиванки" — номінація "Культурна спадщина";
  • Юрій Шевельов — номінація "Справа життя".

Декілька особливих нагород від очільника МЗС Андрія Сибіги отримали ті, хто створює зброю та ефективно її застосовує, а також ті, хто має міжнародний вплив через свій талант.

Нагадаємо, Голлівуд оприлюднив список претендентів на "Оскар". На золоті статуетки претендують два українських фільми.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський вручив державні відзнаки енергетикам. Нагородження відбулося 22 грудня.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
