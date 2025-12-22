Почесні амбасадори України 2025 — МЗС оприлюднило перелік

Боксер Олександр Усик із гімнасткою Олександрою Паскаль. Фото: Олена Зеленська/Facebook

У День працівників дипломатичної служби, 22 грудня, МЗС назвало Почесних амбасадорів України. Участь у церемонії взяли перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, представники державного та громадського секторів, митці, лідери громадського думки та працівники медіа-сфери.

Хто став Почесними амбасадорами України

Серед переможців відзнаки боксер Олександр Усик. Він переміг у номінації "Спортивна дипломатія". Також до переліку Почесних амбасадорів потрапили:

Ukrainian Freedom Orchestra — номінація "Культурна дипломатія";

саміт перших леді та джентльменів — номінація "Експертна дипломатія";

Фелісіті Спектор — номінація "Культурна дипломатія";

"МХТ" — номінація "Економічна дипломатія";

команда факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" — номінація "Науково-освітня дипломатія";

"День вишиванки" — номінація "Культурна спадщина";

Юрій Шевельов — номінація "Справа життя".

Декілька особливих нагород від очільника МЗС Андрія Сибіги отримали ті, хто створює зброю та ефективно її застосовує, а також ті, хто має міжнародний вплив через свій талант.

