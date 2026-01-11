Гетманцев заявил, что украинским производителям уже сейчас надо переходить на стандарты ЕС

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: кадр из эфира

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев призвал украинских производителей уже сейчас переходить на стандарты ЕС. Он пояснил, что речь идет не только о будущем членстве Украины в Евросоюзе, а о конкурентоспособности и доступе к одному из крупнейших рынков в мире.

Об этом Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Что стоит делать украинским производителям и почему это важно

По словам Гетманцева, украинским производителям стоит уже сегодня внедрять инновации и повышать качество продукции.

"Я советовал бы нашим производителям уже сегодня вводить инновации... и это, кстати, не только вопрос членства в ЕС или какие-то другие вопросы, это вопрос качества их продукции. Итак, уже сегодня вводить инновации, уже сегодня улучшать производство и качество той продукции, которая есть, чтобы она соответствовала стандартам ЕС", — сказал председатель финансового комитета ВРУ.

Он отметил, что речь в первую очередь идет о конкурентоспособности украинской продукции. И даже если это требует значительных инвестиций, результат оправдает затраты.

"Хочу обратиться к ним, объяснив, я думаю, что они все это прекрасно понимают, но даже если это требует дополнительных инвестиций, а это требует иногда очень больших денег, вы за это получаете гораздо больше, вы получаете доступ к европейскому рынку, который является одним из крупнейших рынков в мире. И, поверьте мне, это того стоит", — резюмировал Гетманцев.

