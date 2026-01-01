Видео
Главная Новости дня Гетманцев назвал одну из ключевых проблем украинской экономики

Гетманцев назвал одну из ключевых проблем украинской экономики

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 18:20
Гетманцев назвал главную проблему экономики Украины — детали
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Фондовый рынок остается одним из самых слабых звеньев экономики Украины, несмотря на полномасштабную войну. Ключевая проблема заключается не в вызовах безопасности, а в отсутствии эффективного управления и стратегии развития.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев раскритиковал руководство Нацкомиссии по ценным бумагам

По его словам, нынешнее руководство НКЦБФР не имеет достаточного профессионального и управленческого потенциала для проведения необходимых реформ.

"Препятствием является отсутствие фондового рынка. До чего довело нынешнее руководство Нацкомиссии по ценным бумагам. У людей нет никакого потенциала. Я не знаю, с какой целью они пришли, но точно не с целью реформировать", — сказал Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что стагнация фондового рынка не связана непосредственно с войной. В качестве примера он привел банковский сектор, который в тот же период демонстрирует стабильность и развитие. По его мнению, ключевая причина проблем — отсутствие лидерства, четкого видения и системной стратегии.

"Если мы сопоставим цифры, то они ужасны по сравнению с тем, как было девять лет назад и когда они пришли. Это не о войне, это об отсутствии лидерства и понимания, что делать с этим рынком", — сказал Гетманцев.

Напомним, Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении главы НКЦБФР Руслана Магомедова.

А также Даниил Гетманцев объяснил, как предприниматели хитростью подрывают экономику страны.

Даниил Гетманцев Украина фондовый рынок экономика НКЦБФР
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
