Главная Новости дня Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:20
Зеленский уволил главу НКЦБФР Руслана Магомедова — указ
Руслан Магомедов. Фото: НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова. Он занимал эту должность четыре года.

Соответствующий указ №1018/2025 обнародовали на сайте Офиса президента в среду, 31 декабря.

Читайте также:

Магомедов уволен с должности руководителя НКЦБФР

Соответствующее решение глава государства подписал накануне нового года.

"УволитьМагомедова Руслана Садрудиновича с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", — говорится в указе

Зеленський звільнив Магомедова
Указ об увольнении Руслана Магомедова. Фото: скриншот

Профессиональную карьеру Магомедов начал в середине 2000-х годов в Фонде государственного имущества Украины. Впоследствии работал старшим трейдером в компании "Киев Секьюритиз Групп", был членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга компании "Проспект-Инвестментс". Также он занимал должность директора инвестиционной компании Astrum Investment Management, принадлежавшей бизнесмену Леониду Юрушеву.

В 2016 году Магомедов участвовал в конкурсе на должность председателя правления Национального депозитария Украины. В апреле 2020 года он стал внештатным советником тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Магомедов возглавлял НКЦБФР с 23 февраля 2021 года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатом на должность руководителя ОП, а также анонсировал кадровые изменения в областных администрациях.

Ранее глава государства также отреагировал на слухи об увольнении министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
