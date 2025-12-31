Зеленский уволил главу НКЦБФР Руслана Магомедова — указ

Руслан Магомедов. Фото: НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова. Он занимал эту должность четыре года.

Соответствующий указ №1018/2025 обнародовали на сайте Офиса президента в среду, 31 декабря.

Магомедов уволен с должности руководителя НКЦБФР

Соответствующее решение глава государства подписал накануне нового года.

"УволитьМагомедова Руслана Садрудиновича с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", — говорится в указе

Указ об увольнении Руслана Магомедова. Фото: скриншот

Профессиональную карьеру Магомедов начал в середине 2000-х годов в Фонде государственного имущества Украины. Впоследствии работал старшим трейдером в компании "Киев Секьюритиз Групп", был членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга компании "Проспект-Инвестментс". Также он занимал должность директора инвестиционной компании Astrum Investment Management, принадлежавшей бизнесмену Леониду Юрушеву.

В 2016 году Магомедов участвовал в конкурсе на должность председателя правления Национального депозитария Украины. В апреле 2020 года он стал внештатным советником тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Магомедов возглавлял НКЦБФР с 23 февраля 2021 года.

