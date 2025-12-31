Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський звільнив голову Нацкомісії з цінних паперів

Зеленський звільнив голову Нацкомісії з цінних паперів

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 18:20
Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова — указ
Руслан Магомедов. Фото: НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова. Він обіймав цю посаду чотири роки.

Відповідний указ №1018/2025 оприлюднили на сайті Офісу президента в середу, 31 грудня.

Реклама
Читайте також:

Магомедова звільнено з посади керівника НКЦПФР

Відповідне рішення глава держави підписав напередодні нового року.

"Звільнити Магомедова Руслана Садрудиновича з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", — йдеться в указі

Зеленський звільнив Магомедова
Указ про звільнення Руслана Магомедова. Фото: скриншот

Професійну кар'єру Магомедов розпочав у середині 2000-х років у Фонді державного майна України. Згодом працював старшим трейдером у компанії "Київ Секьюрітіз Груп", був членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу компанії "Проспект-Інвестментс". Також він обіймав посаду директора інвестиційної компанії Astrum Investment Management, що належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.

У 2016 році Магомедов брав участь у конкурсі на посаду голови правління Національного депозитарію України. У квітні 2020 року він став позаштатним радником тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Магомедов очолював НКЦПФР від 23 лютого 2021 року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду керівника ОП, а також анонсував кадрові зміни в обласних адміністраціях.

Раніше глава держави також відреагував на чутки про звільнення міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Володимир Зеленський НКЦПФР звільнення кадрові зміни указ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації