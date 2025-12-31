Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова — указ

Руслан Магомедов. Фото: НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова. Він обіймав цю посаду чотири роки.

Відповідний указ №1018/2025 оприлюднили на сайті Офісу президента в середу, 31 грудня.

Магомедова звільнено з посади керівника НКЦПФР

Відповідне рішення глава держави підписав напередодні нового року.

"Звільнити Магомедова Руслана Садрудиновича з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", — йдеться в указі

Указ про звільнення Руслана Магомедова. Фото: скриншот

Професійну кар'єру Магомедов розпочав у середині 2000-х років у Фонді державного майна України. Згодом працював старшим трейдером у компанії "Київ Секьюрітіз Груп", був членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу компанії "Проспект-Інвестментс". Також він обіймав посаду директора інвестиційної компанії Astrum Investment Management, що належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.

У 2016 році Магомедов брав участь у конкурсі на посаду голови правління Національного депозитарію України. У квітні 2020 року він став позаштатним радником тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Магомедов очолював НКЦПФР від 23 лютого 2021 року.

