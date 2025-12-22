Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відреагував на чутки про звільнення Сибіги

Зеленський відреагував на чутки про звільнення Сибіги

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 18:27
Зеленський спростував чутки про звільнення голови МЗС Андрія Сибіги
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу. Голова держави відзначив його досягнення.

Про це український лідер заявив на відзначенні Дня працівників дипломатичної служби у понеділок, 22 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Чутки щодо звільнення Сибіги

"Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра. На всяк випадок, на всяк випадок скажу, і післязавтра також", — зазначив Президент.

Він додав, що із урядом наразі проходить командна робота.

"З великою повагою відношуся до їх роботи і з великою повагою відношуся до результатів міністра закордонних справ", — повідомив голова держави.

За словами Зеленського, це лише чутки " від деяких депутатів". 

Нагадаємо, що раніше у медіа зазначили, що Сергій Лещенко припинив виконувати обов’язки радника керівника ОП.

А до цього Володимир Зеленський розкрив майбутніх кандидатів на посаду керівника ОП — серед них є Денис Шмигаль та Михайло Федоров.

Володимир Зеленський Андрій Сибіга Україна звільнення кадрові зміни
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації