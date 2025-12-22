Зеленський спростував чутки про звільнення голови МЗС Андрія Сибіги

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу. Голова держави відзначив його досягнення.

Про це український лідер заявив на відзначенні Дня працівників дипломатичної служби у понеділок, 22 грудня.

Чутки щодо звільнення Сибіги

"Я не збираюсь змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра. На всяк випадок, на всяк випадок скажу, і післязавтра також", — зазначив Президент.

Він додав, що із урядом наразі проходить командна робота.

"З великою повагою відношуся до їх роботи і з великою повагою відношуся до результатів міністра закордонних справ", — повідомив голова держави.

За словами Зеленського, це лише чутки " від деяких депутатів".

