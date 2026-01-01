Гетманцев назвав головну проблему економіки України — деталі

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Фондовий ринок залишається однією з найбільших слабких ланок економіки України, попри повномасштабну війну. Ключова проблема полягає не у безпекових викликах, а у відсутності ефективного управління та стратегії розвитку.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

За його словами, нинішнє керівництво НКЦПФР не має достатнього професійного та управлінського потенціалу для проведення необхідних реформ.

"Перешкодою є відсутність фондового ринку. До чого довело нинішнє керівництво Нацкомісії з цінних паперів. У людей немає жодного потенціалу. Я не знаю, з якою ціллю вони прийшли, але точно не з ціллю реформувати", — сказав Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що стагнація фондового ринку не пов'язана безпосередньо з війною. Як приклад він навів банківський сектор, який у той самий період демонструє стабільність і розвиток. На його думку, ключова причина проблем — відсутність лідерства, чіткого бачення та системної стратегії.

"Якщо ми співставимо цифри, то вони жахливі у порівнянні з тим, як було дев'ять років тому і коли вони прийшли. Це не про війну, це про відсутність лідерства і розуміння, що робити з цим ринком", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже підписав указ про звільнення голови НКЦПФР Руслана Магомедова.

А також Данило Гетманцев пояснив, як підприємці хитрощами підривають економіку країни.