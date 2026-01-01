Гетманцев пояснив чому ухилення від податків є корупцією

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ухилення від сплати податків за своєю суттю є різновидом корупції. Він заявив, що це руйнує державу зсередини та позбавляє суспільство майбутнього.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Новини.LIVE.

За словами народного депутата, уникнення податкових зобов'язань напряму впливає на здатність держави виконувати соціальні функції. Йдеться, зокрема, про фінансування пенсій, медицини та освіти, які недоотримують ресурси через тіньові схеми в бізнесі. Гетманцев наголосив, що частина підприємців, дроблячи бізнес і переводячи його у формат формальних ФОПів, насправді забирає кошти у власних родин і суспільства загалом.

"Я погоджуюсь, можливо, що корупція має більший ступінь суспільної небезпеки, це правда. Бо там, власне, крім крадіжки, нічого нема. Тут хоча б є якась додана вартість, яку вони створюють так чи інакше, і заробітну плату, яку вони хоч в чорно, але сплачують. А там взагалі злочинці, яких треба розстрілювати. Але якщо говорити про природу, то це одне і те саме явище", — висловився Гетманцев.

