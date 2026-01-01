Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, как бизнесмены хитростью подрывают экономику

Гетманцев объяснил, как бизнесмены хитростью подрывают экономику

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 11:16
Гетманцев объяснил почему уклонение от налогов является коррупцией
Даниил Гетманцев. Фото: Новости.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что уклонение от уплаты налогов по своей сути является разновидностью коррупции. Он заявил, что это разрушает государство изнутри и лишает общество будущего.

Об этом он сказал в интервью изданию Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев объяснил, как махинации с уплатой налогов разрушают благосостояние страны

По словам народного депутата, избежание налоговых обязательств напрямую влияет на способность государства выполнять социальные функции. Речь идет, в частности, о финансировании пенсий, медицины и образования, которые недополучают ресурсы из-за теневых схем в бизнесе. Гетманцев отметил, что часть предпринимателей, дробя бизнес и переводя его в формат формальных ФЛП, на самом деле забирает средства у собственных семей и общества в целом.

 

"Я согласен, возможно, что коррупция имеет большую степень общественной опасности, это правда. Потому что там, собственно, кроме кражи, ничего нет. Здесь хотя бы есть какая-то добавленная стоимость, которую они создают так или иначе, и заработную плату, которую они хоть в черно, но платят. А там вообще преступники, которых надо расстреливать. Но если говорить о природе, то это одно и то же явление", — высказался Гетманцев.

Напомним, в ГНС объяснили, в каких случаях семьи, имеющие детей, могут не платить земельный налог.

Также читайте на Новости.LIVE прогноз о том, что будет с финансами украинцев в январе 2026 года.

ФЛП налоги Даниил Гетманцев предприятия предприниматели
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации