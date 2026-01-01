Гетманцев объяснил почему уклонение от налогов является коррупцией

Даниил Гетманцев. Фото: Новости.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что уклонение от уплаты налогов по своей сути является разновидностью коррупции. Он заявил, что это разрушает государство изнутри и лишает общество будущего.

Об этом он сказал в интервью изданию Новини.LIVE.

По словам народного депутата, избежание налоговых обязательств напрямую влияет на способность государства выполнять социальные функции. Речь идет, в частности, о финансировании пенсий, медицины и образования, которые недополучают ресурсы из-за теневых схем в бизнесе. Гетманцев отметил, что часть предпринимателей, дробя бизнес и переводя его в формат формальных ФЛП, на самом деле забирает средства у собственных семей и общества в целом.

"Я согласен, возможно, что коррупция имеет большую степень общественной опасности, это правда. Потому что там, собственно, кроме кражи, ничего нет. Здесь хотя бы есть какая-то добавленная стоимость, которую они создают так или иначе, и заработную плату, которую они хоть в черно, но платят. А там вообще преступники, которых надо расстреливать. Но если говорить о природе, то это одно и то же явление", — высказался Гетманцев.

