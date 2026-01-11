Гетманцев заявив, що українським виробникам вже зараз треба переходити на стандарти ЄС

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: кадр з ефіру

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев закликав українських виробників вже зараз переходити на стандарти ЄС. Він пояснив, що мова йде не лише майбутнє членство України в Євросоюзі, а про конкурентоспроможність і доступ до одного з найбільших ринків у світі.

Про це Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що варто робити українським виробникам і чому це важливо

За словами Гетманцева, українським виробникам варто вже сьогодні впроваджувати інновації та підвищувати якість продукції.

"Я радив би нашим виробникам вже сьогодні запроваджувати інновації... і це, до речі, не тільки питання членства в ЄС чи якісь інші питання, це питання якості їх продукції. Отже, вже сьогодні запроваджувати інновації, вже сьогодні покращувати виробництво і якість тієї продукції, яка є, аби вона відповідала стандартам ЄС", — сказав голова фінансового комітету ВРУ.

Він наголосив, що мова в першу чергу йде про конкурентоспроможність української продукції. І навіть якщо це потребує значних інвестицій, результат виправдає витрати.

"Хочу звернутися до них, пояснивши, я думаю, що вони всі це прекрасно розуміють, але навіть якщо це потребує додаткових інвестицій, а це потребує подекуди дуже великих грошей, ви за це отримуєте набагато більше, ви отримуєте доступ до європейського ринку, який є одним з найбільших ринків у світі. І, повірте мені, це цього вартує", — резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно Данило Гетманцев заявив, що ухилення від сплати податків за своєю суттю є різновидом корупції, яке руйнує державу зсередини та позбавляє суспільство майбутнього.

Також ми писали, що за словами Гетманцева, фондовий ринок залишається однією з найбільш слабких ланок української економіки. І проблема не у безпекових викликах, а у відсутності ефективного управління та стратегії розвитку.