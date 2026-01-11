Гетманцев заявив, що українським виробникам вже зараз треба переходити на стандарти ЄС

Чому українським виробникам варто переходити на стандарти ЄС
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев закликав українських виробників вже зараз переходити на стандарти ЄС. Він пояснив, що мова йде не лише майбутнє членство України в Євросоюзі, а про конкурентоспроможність і доступ до одного з найбільших ринків у світі.
Про це Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.
Що варто робити українським виробникам і чому це важливо
За словами Гетманцева, українським виробникам варто вже сьогодні впроваджувати інновації та підвищувати якість продукції.
"Я радив би нашим виробникам вже сьогодні запроваджувати інновації... і це, до речі, не тільки питання членства в ЄС чи якісь інші питання, це питання якості їх продукції. Отже, вже сьогодні запроваджувати інновації, вже сьогодні покращувати виробництво і якість тієї продукції, яка є, аби вона відповідала стандартам ЄС", — сказав голова фінансового комітету ВРУ.
Він наголосив, що мова в першу чергу йде про конкурентоспроможність української продукції. І навіть якщо це потребує значних інвестицій, результат виправдає витрати.
"Хочу звернутися до них, пояснивши, я думаю, що вони всі це прекрасно розуміють, але навіть якщо це потребує додаткових інвестицій, а це потребує подекуди дуже великих грошей, ви за це отримуєте набагато більше, ви отримуєте доступ до європейського ринку, який є одним з найбільших ринків у світі. І, повірте мені, це цього вартує", — резюмував Гетманцев.
Нагадаємо, нещодавно Данило Гетманцев заявив, що ухилення від сплати податків за своєю суттю є різновидом корупції, яке руйнує державу зсередини та позбавляє суспільство майбутнього.
Також ми писали, що за словами Гетманцева, фондовий ринок залишається однією з найбільш слабких ланок української економіки. І проблема не у безпекових викликах, а у відсутності ефективного управління та стратегії розвитку.
Читайте Новини.LIVE!