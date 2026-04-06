Главная Новости дня Почему после СОЧ нельзя выбрать бригаду: объяснение омбудсмена

Дата публикации 6 апреля 2026 14:11
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: кадр из видео

Украинские военные, которые пошли в СОЧ, не могут сами выбирать бригады для службы. Ранее такая возможность была, однако сейчас правила изменили. Как отметила военный омбудсмен Ольга Решетилова, на это есть важная причина.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на интервью Решетиловой для РБК-Україна.

Почему из СОЧ нельзя вернуться в выбранную бригаду

Ранее военнослужащие могли по рекомендательному письму пойти в ту бригаду, которую хотели. Однако сейчас механизм изменился и выбрать самостоятельно место службы после СОЧ нельзя.

"Почему так сделали? Потому что в какой-то момент перемещение через СОЧ стало нормой: ушел в СОЧ, оказался в новой части, и это превратилось в такое броуновское движение", — пояснила Решетилова.

Она добавила, что некоторые подразделения пользовались такой возможностью ради собственной выгоды. В частности, они присылали военным целые алгоритмы, в которых подробно объясняли, как перейти служить именно к ним с помощью СОЧ.

Читайте также:

"И ясно, что это негативно влияет на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Потому что ты никогда не можешь предсказать, какое количество людей у тебя в конкретной части или на участке фронта. Так не должно быть", — подчеркнула омбудсмен.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина, именно из этого корпуса бойцы реже всего идут в СОЧ. По словам военного, на это в частности влияет идеологическая подготовка военных.

Также мы рассказывали о том, что министр обороны Михаил Федоров ответил, как решить проблему с мобилизацией и СОВ в армии. Среди прочего он как вариант рассматривает привлечение в украинскую армию иностранцев.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
