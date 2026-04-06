Почему после СОЧ нельзя выбрать бригаду: объяснение омбудсмена

Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Украинские военные, которые пошли в СОЧ, не могут сами выбирать бригады для службы. Ранее такая возможность была, однако сейчас правила изменили. Как отметила военный омбудсмен Ольга Решетилова, на это есть важная причина.

Почему из СОЧ нельзя вернуться в выбранную бригаду

Ранее военнослужащие могли по рекомендательному письму пойти в ту бригаду, которую хотели. Однако сейчас механизм изменился и выбрать самостоятельно место службы после СОЧ нельзя.

"Почему так сделали? Потому что в какой-то момент перемещение через СОЧ стало нормой: ушел в СОЧ, оказался в новой части, и это превратилось в такое броуновское движение", — пояснила Решетилова.

Она добавила, что некоторые подразделения пользовались такой возможностью ради собственной выгоды. В частности, они присылали военным целые алгоритмы, в которых подробно объясняли, как перейти служить именно к ним с помощью СОЧ.

"И ясно, что это негативно влияет на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Потому что ты никогда не можешь предсказать, какое количество людей у тебя в конкретной части или на участке фронта. Так не должно быть", — подчеркнула омбудсмен.

