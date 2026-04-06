Чому після СЗЧ не можна обрати бригаду: пояснення омбудсмана

Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Українські військові, які пішли в СЗЧ, не можуть самі обирати бригади для служби. Раніше така можливість була, однак зараз правила змінили. Як зазначила військовий омбудсман Ольга Решетилова, на це є важлива причина.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на інтерв'ю Решетилової для РБК-Україна.

Чому із СЗЧ не можна повернутися в обрану бригаду

Раніше військовослужбовці могли за рекомендаційним листом піти у ту бригаду, яку хотіли. Однак зараз механізм змінився й обрати самостійно місце служби після СЗЧ не можна.

"Чому так зробили? Тому що в якийсь момент переміщення через СЗЧ стало нормою: пішов у СЗЧ, опинився в новій частині, і це перетворилося на такий броунівський рух", — пояснила Решетилова.

Вона додала, що деякі підрозділи користувалися такою можливістю задля власної вигоди. Зокрема, вони надсилали військовим цілі алгоритми, в яких детально пояснювали, як перейти служити саме до них за допомогою СЗЧ.

"І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути", — наголосила омбудсман.

саме з цього корпусу бійці найрідше йдуть у СЗЧ. За словами військового, на це зокрема впливає ідеологічна підготовка військових.

Також ми розповідали про те, що міністр оборони Михайло Федоров відповів, як вирішити проблему з мобілізацією та СЗЧ у війську. Серед іншого він як варіант розглядає залучення до української армії іноземців.