У Міноборони запропонували розв'язання проблеми з мобілізацією та СЗЧ — деталі

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Facebook/mykhailofedorov.com.ua

Наразі Україна напрацьовує комплексний план, аби розв'язати проблеми з мобілізацією та СЗЧ. Він серед іншого буде передбачати залучення до армії іноземців.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров на спільному брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу у Києві 28 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Міноборони готує план щодо мобілізації та СЗЧ

Як зазначив Федоров, наразі Міноборони готує поетапні ініціативи, які мають забезпечити справедливість, зберегти обороноздатність і посилити військо.

"В найближчий час ми будемо поступово виходити публічно з ініціативами. В нас є логіка запуску цих ініціатив, тому що проблема комплексна. За чотири роки накопичилася велика кількість питань, які треба правильно розв'язати, аби не підірвати обороноздатність нашої країни", — наголосив міністр оборони.

За словами Федорова, вже є напрацьований комплексний план. Наразі його удосконалюють. Міноборони проводить комплексні зустрічі з профільними відомствами і військовими, аби мати впевненість, що це принесе потрібний результат.

"В найближчі місяці ви побачите, як ми крок за кроком почнемо приймати конкретні рішення. Мій фокус уваги знаходиться зараз саме на цьому питанні (Мобілізації та СЗЧ. — Ред.)", — зазначив Федоров.

Він додав, що комплексний план включає певні рішення щодо залучення більшої кількості іноземців до української армії.

"Наразі вже багато іноземців воюють на стороні України. Наш комплексний план щодо вирішення проблем із СЗЧ та мобілізацією включає те, як зробити так, аби в Україні було більше іноземців і вони також могли виконувати військові завдання", — повідомив Федоров.

Мобілізація в Україні

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація буде тривати до кінця війни. Він також зауважив, що з проблемою в цьому питанні зіткнулася не лише Україна.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні щомісяця мобілізують 30-34 тисячі людей. Водночас РФ набирає приблизно на 10 тисяч більше.