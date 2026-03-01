Как решить проблемы с мобилизацией и СОЧ — в Минобороны ответили

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Facebook/mykhailofedorov.com.ua

Украина работает над тем, чтобы решить проблемы с мобилизацией и СОЧ. Сейчас разрабатывают комплексный план, который в частности будет предусматривать вовлечение в армию иностранцев.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу в Киеве 28 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Минобороны готовит план по мобилизации и СОЧ

Как отметил Федоров, сейчас Минобороны готовит поэтапные инициативы, которые должны обеспечить справедливость, сохранить обороноспособность и усилить войско.

"В ближайшее время мы будем постепенно выходить публично с инициативами. У нас есть логика запуска этих инициатив, потому что проблема комплексная. За четыре года накопилось большое количество вопросов, которые надо правильно решить, чтобы не подорвать обороноспособность нашей страны", — подчеркнул министр обороны.

По словам Федорова, уже есть наработанный комплексный план. Сейчас его совершенствуют. Минобороны проводит комплексные встречи с профильными ведомствами и военными, чтобы иметь уверенность, что это принесет нужный результат.

"В ближайшие месяцы вы увидите, как мы шаг за шагом начнем принимать конкретные решения. Мой фокус внимания находится сейчас именно на этом вопросе (Мобилизации и СОЧ. — Ред.)", — отметил Федоров.

Он добавил, что комплексный план включает определенные решения по привлечению большего количества иностранцев в украинскую армию.

"Сейчас уже много иностранцев воюют на стороне Украины. Наш комплексный план по решению проблем с СОЧ и мобилизацией включает то, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они также могли выполнять военные задачи", — сообщил Федоров.

Мобилизация в Украине

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация будет продолжаться до конца войны. Он также отметил, что с проблемой в этом вопросе столкнулась не только Украина.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ежемесячно мобилизуют 30-34 тысячи человек. В то же время РФ набирает примерно на 10 тысяч больше.