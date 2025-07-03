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Вблизи Бали затонул паром — десятки людей пропали без вести

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 07:44
Возле Бали затонул паром - есть жертвы
Спасатели ищут людей после того, как затонул паром. Фото: Reuters

В четверг, 3 июля, спасатели разыскивали людей, которые пропали без вести в море. Это происходило после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул вблизи острова Бали в Индонезии.

Об этом информирует Associated Press.

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Спасатели ищут людей после того, как затонул паром. Фото: Reuters

Возле Бали затонул паром — детали

По данным издания, паром затонул почти через полчаса после отплытия из порта Кетапанг в Восточной Яве. Он направлялся в порт Гилиманук на Бали, расстояние до которого составляет 50 километров.

На пароме находилось 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.

Как отмечает Associated Press, было найдено два тела, а 20 человек спасены. Однако многие из них были без сознания после того, как в течение нескольких часов дрейфовали в бурных водах.

АР добавляет, что с вечера среды девять лодок, в том числе два буксира и две надувные лодки, ищут пропавших людей, борясь с волнами высотой до 2 метров в темноте.

Отмечается, что трагедии с паромами является распространенным явлением в Индонезии, архипелаге из более 17 000 островов, где паромы часто используются как транспортное средство, а правила безопасности не всегда соблюдаются.

Ранее мы информировали, что у берегов Индии затонуло судно, в результате чего в Аравийское море вылилась нефть.

Также мы сообщали, что вблизи курортного города Хургада в Египте затонула туристическая подводная лодка.

корабль пропавшие без вести утонули погибшие Бали
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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